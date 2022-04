Secretaria oferta curso de formação de pregoeiros

A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio das Secretarias Adjuntas da Escola de Governo e de Aquisições Governamentais, em parceria com o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), abriu inscrições para o curso de formação de pregoeiros: “Teoria e Prática na Legislação Estadual”.

As inscrições iniciaram nesta quarta-feira (13) e vão até o domingo (17). Ao todo são ofertadas 15 vagas.

A qualificação tem como público-alvo servidores efetivos do Poder Executivo estadual que trabalham na área de pregão ou que tenham interesse de se tornar pregoeiros. O objetivo é a formação de pregoeiros oficiais para o Estado de Mato Grosso.

O curso será realizado presencialmente, na Escola de Governo, e no laboratório de informática do TCE-MT, das 8h30 às 17h30, com início no dia 18 de abril, e possui carga horária de 20 horas/aulas.

Inscreva-se AQUI. Outras informações pelo telefone (65) 3613-3611.