Secretaria de saúde reforça o alerta para importância de completar o ciclo vacinal contra a COVID-19

O secretário Municipal de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo de Barros, reitera o alerta sobre a importância da população várzea-grandense completar o ciclo vacinal, com a aplicação da segunda e terceira doses contra a COVID-19. Para o secretário, mais urgente que aplicação da quarta dose, é necessário completar o ciclo vacinal.

“Mais importante hoje do que pensar em quarta dose é pensar em garantir a segunda dose e a terceira dose, para aqueles inadimplentes que ainda não tomaram estas vacinas. Imunizar as faixas etárias contempladas é extremamente importante, a gente não pode cair no conto de que a vacina não protege da doença ou que a segunda dose é suficiente, e não sendo necessária a terceira. Prova da necessidade de completar o ciclo vacinal é contribuir para a redução de mortes e pessoas contaminadas. Crianças precisam ser vacinadas bem como adolescentes, adultos e idosos. Cada faixa etária tem sua indicação vacinal e completar o ciclo ajuda a diminuir a circulação do vírus, e consequentemente menos pessoas doentes. A COVID-19 ainda não acabou. A terceira dose garante uma vida mais saudável e evita formas graves da doença”, pontua o gestor.

Segundo dados da Vigilância em Saúde, o município de Várzea Grande aplicou até o dia 16 de abril, um total 478.915 mil doses da vacina contra a COVID-19. Deste total, 224.497 mil foram da primeira dose; segunda dose 176.889 mil e somente 77.103 mil da terceira dose.

Mesmo com evidências da eficácia da vacina, o secretário alerta pela baixa procura da população em completar o ciclo vacinal com a terceira dose. “Cumprir todo o esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde, especialmente para os grupos mais vulneráveis, é muito importante. Todos devem seguir as recomendações e completar o esquema vacinal da forma correta. Os imunizantes se provaram eficazes e seguros, entretanto muitas pessoas estão deixando de tomar as doses de reforço correndo o risco de o organismo não ter uma resposta imune mais efetiva ao vírus”, afirma.

Várzea Grande adotou e continua adotando várias estratégias em busca da população que ainda não se vacinou, ou que não completou o ciclo vacinal, disse Gonçalo de Barros. “Para tanto estão disponíveis para vacinação de adolescentes e adultos na cidade, onze pontos de vacinação, em unidades básicas de saúde, um ponto fixo no Várzea Grande Shopping, e ainda para vacinação em crianças, ponto exclusivo de forma itinerante em unidades básicas de saúde. Nesta semana a unidade que vai aplicar dose da vacina em crianças será a do bairro Marajoara”, avisa o secretário.

“As pessoas que se eximem da vacinação têm uma chance muito maior de internação, e a vacina pode reduzir significativamente essa possibilidade. Nós não podemos deixar a situação chegar ao mesmo patamar dos anos anteriores quando nossos leitos da UPA e do Pronto Socorro estavam lotados. Havia pessoas entubadas e registros de mortes todos os dias, o único jeito de frear esse vírus é com a vacina”, afiançou Gonçalo de Barros.