Seduc marca licitação para retomada da obra da Escola Adolfo em Rondonópolis

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) recebeu a confirmação do Secretário Estadual de Educação Alan Porto que no próximo dia 05 de maio será aberto o envelope da licitação da Escola Adolfo Augusto de Moraes que irá anunciar a empresa vencedora do edital.

Desde 2019, quando foi presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado tem cobrado a Seduc a prioridade na reforma geral da Escola que atende centenas de alunos. A reforma teve início no governo passado, em 2016, porém foi interrompida, por indícios de corrupção.

“Com muito empenho, conseguimos junto ao Estado a prioridade nesta reforma e no dia 5 de maio sai o resultado da licitação da escola, no valor de R$ 4,5 milhões, que vai garantir uma nova e moderna estrutura predial para a comunidade escolar. Todos sabemos da importância histórica que a escola Adolfo tem para a formação de cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. A Escola Adolfo é considerada uma das mais tradicionais, com mais de 50 anos de história e formação de cidadãos rondonopolitanos”, disse Thiago Silva.

De acordo com o secretário da Seduc Alan Porto, o Governo está trabalhando para que após os trâmites da licitação dar a ordem de serviço da obra no mês de junho, demonstrando o compromisso do governador Mauro Mendes com Rondonópolis.

Mais obras

Com indicação do deputado Thiago Silva, a reforma da Escola Domingos Aparecido dos Santos do Conjunto São José deverá ser aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Governo (CONDES) no próximo dia 19/04 e em seguida deverá ir para o processo licitatório no mês de maio. Outra indicação do deputado é a Escola José Rodrigues no Distrito Boa Vista que já foi licitada e tem previsão de dar a ordem de serviço também no final de maio.

Sobre a Escola do bairro Maria Tereza, sonho antigo da comunidade local, o secretário Alan Porto garantiu que o Governo trabalha para licitar e dar ordem de serviço no segundo semestre.