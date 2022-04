Seis destinos nacionais e internacionais para ficar de olho em 2022

O avanço da vacinação e a reabertura das fronteiras permitem a retomada do turismo e opções para passear em 2022 não irão faltar!

Pensando nisso, separamos 7 destinos de primeira classe para conhecer neste ano. Confira!

1. Antígua e Barbuda

As ilhas gêmeas ficam próximas ao Caribe. Antígua é conhecida pela boa temperatura da água e pelo sol para ser aproveitado todos os dias do ano. Barbuda era um dos locais de férias favoritos da princesa Diana, ou seja, um lugar digno da realeza! As ilhas são conhecidas pela preocupação socioambiental – lá plásticos descartáveis são proibidos.

2. Arquipélago de Bijagós

Formado por 88 ilhas na costa da Guiné, seu acesso é por barco, balsa ou pequenos aviões. Com uma vasta vida selvagem, como espécies protegidas ou raras, no caso do crocodilo do Nilo, o golfinho-nariz-de-garrafa comum e o peixe-boi africano.

3. Ilha do Cabo Bretão

Localizada na Nova Escócia, este é um destino para admirar as colinas verdes e os penhascos que circundam as praias. Há ainda a Fortaleza de Louisbourg, construção do século 18, que já foi a capital de uma colônia francesa e atualmente é um ponto turístico de história viva em forma de museu.

4. Colombo

A maior cidade do Sri Lanka conta com um pôr do sol único, além das praias e fazendas de chá, que são encantadoras. O turismo está sendo valorizado na região.

5. Lahti

Localizado na Finlândia e próximo a Helsinque, este é um destino bastante ecológico, com parques, florestas e reservas naturais.

6. Natal (RN)

A capital do Rio Grande do Norte é famosa por suas belezas naturais e pelas praias de tirar o fôlego, como Pipa, Pirangi, Genipabu e Tibau do Sul. São excelentes locais para passeios de buggy e para conhecer as dunas de areia.

7. Paraty

Com um famoso centro histórico, a cidade também encanta turistas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Uma região colonial, com prédios bem preservados, ruas pelas quais quase não passam carros e praias paradisíacas.

Prepare as malas e a câmera fotográfica, esses destinos são de tirar o fôlego!