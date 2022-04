Sem emendas e alterações, ALMT aprova reajuste a servidores proposto pelo Governo

Os deputados estaduais de Mato Grosso aprovaram na noite de ontem (31) o pacote de projetos de Lei do Governo que trata dos reajustes salarias aos servidores públicos do Estado. A sanção deve ocorrer ainda nesta sexta-feira (1), dentro do prazo eleitoral.

Estão contempladas no reajuste as categorias do Detran e Segurança Pública. Inicialmente, as propostas não agradaram nem servidores nem boa parte dos parlamentares da Casa de Leis. O entrave, porém, era o prazo para a discussão. Os deputados tinham até esta sexta-feira (1) para concluir os trabalhos.

Até por isso, deputados como Janaina Riva (MDB) e Eduardo Botelho (UB) dialogaram com cada representação sindical antes de votar a proposta do Governo. Uma alternativa encontrada foi garantir a aprovação atual e retomar uma possível discussão após o período eleitoral.

Como ficou

Os projetos preveem reajuste das tabelas salariais, auxílios fardamento, e ainda remuneração indenizatória para jornada extraordinária e atividade voluntária dos militares da reserva.

Os reajustes chegam a 30%, a depender da categoria e nível do servidor público, e, juntos, têm impacto de R$ 4,9 milhões ao mês no orçamento do Estado. Em relação ao auxílio fardamento, será repassado ao militar o valor de R$ 1.850, equivalente a 12,5% da remuneração do posto de segundo tenente, para custear as despesas com o fardamento do ano seguinte.

O valor será creditado na folha de pagamento até o mês de dezembro, tanto para militares da ativa quanto para o servidor da reserva remunerada quando for convocado ou designado.

Por sua vez, a remuneração indenizatória para jornada extraordinária, para cada hora trabalhada, será de 0,5% do salário de soldados para os praças; 0,5% do salário do terceiro sargento para os sargentos e subtenentes; e 0,5% do salário do segundo tenente para os oficiais. Para os cálculos, considera-se a maior remuneração de cada posto.

Os militares convocados para jornada de serviço extraordinária não poderão trabalhar mais de oito horas por dia, nem executar carga horária mensal superior a 50 horas.

Militares da reserva que forem convocados voluntariamente para o serviço ativo também têm direito a indenização. No caso de oficiais, o valor será de 55,54% do salário do 2º tenente de carreira nível 3; e, para praças, o valor será de 55,54% do subsídio de um soldado de carreira nível 3. Já os militares da reserva que foram convocados até 31 de março de 2010 recebem indenização na ordem de 55,54% de seus próprios salários. Esse benefício já foi sancionado e está em vigor.

Decretos

Já os decretos garantindo auxílio alimentação de R$ 450 ao mês para os militares, policiais civis e agentes dos sistemas socioeducativo e penal foram publicados e já serão creditados no mês de abril.