Sem Moro e Doria na disputa, Ciro diz que não desiste

No atual momento, o pré-candidato ao Planalto em 2022, Ciro Gomes (PDT), vai aos poucos se consolidando como o único na chamada terceira via. Com as desistências quase certas de João Doria e Sergio Moro, o pedetista ganhou terreno.

Nas redes sociais, o próprio Ciro deixou uma daquelas indiretas diretas. “Muitos vão ceder mas não serei eu”, postou. E mais: busca apoio do UB para embolar ainda mais o cenário político.

Embolar. E Muito. Isso porque, como já adiantado pela coluna, o ex-juiz Sergio Moro acabara de chegar ao UB de olho em uma eventual corrida a deputado federal ou, ainda, quem sabe, convencer o grupo a retomar as tratativas pela corrida ao Planalto. Em nota, disse que a mudança de partido era para “facilitar as negociações das forças políticas de centro democrático em busca de uma candidatura presidencial única”.

Ciro e Moro não se bicam. Nunca se bicaram. E não há de ser agora… Num cenário de costura e apoio do UB à pré-candidatura de Ciro ex-juiz estaria ainda mais deslocado.

Dos ciristas, a expectativa é que o presidenciável cresça nas pesquisas de intenção de voto, como o único nome forte entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Simone Tebet, pelo MDB, não cresce.