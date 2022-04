Sema | Abertas inscrições para curso gratuito de fertirrigação

Estão abertas as inscrições para o curso de Fertirrigação, ofertado de forma gratuita pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT). Para participar da capacitação, analistas ambientais e responsáveis técnicos credenciados podem preencher o formulário de inscrição entre o dia 20 de abril a 11 de maio, CLICANDO AQUI.

As aulas acontecem entre os dias 6 a 10 de junho, com carga horária de 40 horas, de forma presencial no Auditório Arne Sucksdorff, na sede da Sema de Cuiabá, e também transmitidas pela internet.

O curso abordará a fertirrigação como técnica de adubação, que utiliza a água de irrigação para levar nutrientes ao solo cultivado. A tecnica é considerada por especialistas como um sistema de irrigação mais conveniente às culturas, utilizando a micro-irrigação, aspersão, entre outras menos utilizadas.

Também fazem parte da programação os temas fertirrigação com efluentes, qualidade da água para irrigação, tratamento adicional de efluentes com plantas aquáticas, potencial agronômico do uso de dejetos de suínos, e detalhes do Termo de Referência Padrão Número 05/SUIMIS/SEMA/MT .

A capacitação será ministrada pelo mestre em Tecnologias e doutor em Engenharia, José Wilmar da Silveira Neto, e pelo engenheiro agrônomo Victor Vinícius Oliveira.

SERVIÇO:

Curso de Fertirrigação

Carga Horária: 40 horas.

Período de inscrição: 20 de abril a 11 de maio.

Data: 6 a 10 de junho.

Local: Auditório Arne Sucksdorff-Sema-MT e online

Contato: Superintendência de Educação Ambiental e Atendimento ao Cidadão (SUEAC)

Telefone: (65) 3645-4962.

E-mail: [email protected]

Inscrições: www.sema.mt.gov.br