Senador articula curso de Medicina para Barra do Garças

O senador Wellington Fagundes (PL) informou que está intermediando junto ao Ministério da Educação (MEC) a liberação para o curso de medicina para o município de Barra do Garças. A declaração ocorreu durante reunião com vereadores e membros da sociedade organizada no município.

Na ocasião, Fagundes garantiu que os protocolos já estão sendo seguidos para que a região seja beneficiada.

O senador também esteve acompanhado dos vereadores da Barra, na reitoria da Universidade do Vale do Araguaia (Univar). Wellington disse que novo curso trará oferta de vagas aos jovens e principalmente pela ampliação do atendimento em saúde pública, já que as universidades possuem estágio obrigatório.

Segundo ele, as condições para Barra ser credenciada a receber o curso já estão sendo ofertadas ao Ministério.

“Estamos trabalhando muito para dar essa notícia boa para Barra do Garças. O processo está seguindo todo trâmite para dar passos futuros e em breve anunciar o curso de medicina. Estamos dando os passos necessários previstos na legislação, para que possamos analisá-lo e fornecer para a população do Araguaia. Com certeza será um curso de medicina de qualidade para a população”, destacou o senador.