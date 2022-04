Senador comemora crescimento do PL após fim da janela partidária

O senador da República e pré-candidato à reeleição, Wellington Fagundes (PL), utilizou as redes sociais para comemorar o crescimento da legenda no Estado. Articulador do projeto “Bolsonaro 2022” em Mato Grosso, o parlamentar encabeçou a Caravana Verde e Amarelo que filiou novos nomes ao partido.

Com o fim do período de janela partidária, o PL em Mato Grosso chegou a dois deputados federais e três deputados estaduais. A sigla não tinha nenhum.

Chegaram para somar ao PL: Elizeu Nascimento, Claudinei Lopes e Gilberto Cattani como representantes da ALMT e Nelson Barbudo e José Medeiros como representantes na Câmara Federal, além do próprio Fagundes no Senado.

“A cada nova filiação a reeleição do presidente Bolsonaro se fortalece ainda mais”, disse Wellington em suas redes sociais.