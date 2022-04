Sentimentos e emoções

Somos seres bio, psico, social e espiritual, temos esses quatro pilares. Quando um deles não está congruente ou não nos importamos com um deles, entramos em desequilíbrio.

E nós reverberamos, exprimimos o que está impresso, gravado em nosso interno. E as emoções são as respostas internas, instintivas aos acontecimentos do dia a dia, e é através delas que se percebe e dá significado às experiências vividas, portanto não são os acontecimentos que causam sofrimento, mas o que é internalizado a partir deles, ou seja, as emoções.

São as emoções que te levam a tomar decisões, dando forças para sair do seu lugar, e motivando a ação. E quando estas emoções são focadas no negativo, deprimem e adoecem.

É comprovado que em momentos de estresse as atitudes são tomadas com base nas experiências emocionais.

Assim como você deve cuidar do corpo, precisa cuidar das suas emoções, de sua psique. Todas elas, independente se positiva ou negativa, fazem parte da subjetividade humana. Suas emoções querem te dizer alguma coisa, tem seu significado. Assim como a raiva quer te avisar que alguma situação é estressante, que houve desrespeito de algum de seus valores, a tristeza te ensina que seus objetivos estão ficando distantes, longe de serem atingidos, que você esta indo ao oposto à meta proposta. Como também a alegria quer te falar que suas expectativas estão se cumprindo.

Não existem emoções certas ou erradas, boas ou ruins, existem necessidades atendidas ou não e todas elas fazem parte do ser humano e você precisa dar atenção a elas. Suas preferências é que farão a diferença, ou seja, se nutrir emoções negativas, colherá resultados negativos, se nutrir emoções positivas, com certeza seus resultados serão também positivos.

Como seria se você acolhesse, aceitasse suas emoções, dando-lhes boas vindas, sem julgar, sem condenar se ela é boa ou ruim, apenas se permitindo senti-las, seja ela alegria, raiva, medo ou tristeza? Você poderia se permitir então dar as boas vindas da melhor maneira que você puder? E após acolher, dar as boas vindas, você ainda poderia soltar, deixar sair essas emoções a fim de que se sinta verdadeiramente livre, pronto para seguir enfrente?

A responsabilidade pelo que você sente, nunca é do outro, sempre é sua, ou seja, ninguém tem o poder de te fazer feliz, deixa-lo raivoso, nervoso ou triste, você é responsável pelos seus sentimentos. Pois se permitir que alguém te faça feliz, responsabilizando o outro por sua felicidade, amanhã ou depois ele também pode te fazer infeliz. Assuma você o controle de suas emoções, assim não estará culpando os que estão a sua volta pelos seus sofrimentos, ou sucesso.

Diante disso o melhor passo sempre é dar vazão aos seus sentimentos e emoções, “ouvir o que eles tem a te dizer” de forma responsável, pois cada pessoa é única e isso implica a cada um viver a suas emoções de maneira pessoal. Quando você tem autoconsciência, começa a respeitar o tempo de reação de seus sentimentos, passa a compreender mais a si mesmo e o outro, passando a viver harmonicamente.

Abra-te ao novo, para novas experiências, soltando, deixando sair os sentimentos que te incomoda.

Espero ter contribuído com este despertar, para um novo significado. E assim seguimos ressignificando nossas experiências. Até a próxima, sempre na esperança de nos tornar pessoas melhores . Forte abraço.