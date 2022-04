Servidor público morre eletrocutado enquanto dirigia caminhão da prefeitura

Um servidor público de Campo Novo do Parecis, Ivan Luiz Marques, 48 anos, morreu eletrocutado após tocar em um fio de alta tensão, enroscado no caminhão que dirigia. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas Ivan não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo informações, o servidor, que completaria no próximo mês 20 anos de serviços prestados ao Município, transportava uma máquina em um caminhão prancha na zona rural de Campo Novo, quando o fio enroscou no veículo. A descarga elétrica aconteceu no momento em que ele, ao tentar resolver o problema, encostou no fio de alta tensão.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e esteve no local, mas nada pôde fazer, pois Ivan já estava morto.

Saiba mais na reportagem produzida pela TV Vale: