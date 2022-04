Sine disponibiliza 2 mil vagas de emprego em Mato Grosso nesta semana

O Sistema Nacional de Emprego (Sine), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), disponibiliza nesta semana 2.098 vagas de emprego, nos 33 postos de atendimento instalados em 30 municípios de Mato Grosso.

As unidades do Sine em Cuiabá e Várzea Grande contam com 206 postos de trabalho em diferentes áreas de atuação. Entre as oportunidades estão 67 vagas para auxiliar de linha de produção e 10 vagas para armador de ferragens na construção civil, além de vagas para manicure, estoquista, manobrista, promotor de vendas e servente de obras. Ainda estão disponíveis mais 24 vagas exclusivas para Pessoas Com Deficiência (PCD).

O município de Sorriso divulgou 472 oportunidades nesta semana. São 39 oportunidades para assistente administrativo, 11 vagas para carregador em armazém, 10 vagas para mecânico de manutenção de máquinas industriais, 9 vagas para motorista entregador e 17 vagas para operador de máquina agrícola, entre outras.

Nova Mutum contabilizou 129 oportunidades de emprego. São 50 vagas para auxiliar de linha de produção, 20 vagas para carpinteiro, 4 vagas para ajudante de açougueiro e 5 vagas para empacotador.

Em Tangará da Serra, outras 86 vagas foram divulgadas. Entre elas estão oportunidades para mecânico, motofretista, operador de caixa, salgadeiro, trabalhadores de conservação de rodovias, caseiro e açougueiro.

O município de Primavera do Leste divulgou 108 postos de trabalho. São 6 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 6 vagas para atendente de lojas, 11 vagas para auxiliar administrativo, 5 vagas para auxiliar de pintor de automóveis, 8 vagas para classificador de grãos e 4 vagas para fiscal de loja.

A lista completa e atualizada pode ser acessada diariamente utilizando o portal www.empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo de celular Sine Fácil Trabalhador.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital e Previdência Social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.

Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento, portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento. Procure os postos mais próximos de sua residência.