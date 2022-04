Superando medos

Você sabia que o medo faz você pensar que seus sonhos são impossíveis de serem realizados?

Algumas vezes deparamos com situações que nos deixam estáticas, imobilizadas. Ficamos verdadeiramente sem reação, sem saber o que fazer, e isso acontece por medo de acreditarmos que o que estamos fazendo não é o certo, que tomamos o caminho errado…. e por ai vai. Se dermos vazão aos pensamentos negativos que surgem em nossas mentes nestes momentos corremos risco de estagnar, não ver além, não perceber as oportunidades.

Se daqui um ano a sua vida continuar a mesma, você não ter mudado nada, continuar no mesmo trabalho, sem conhecer pessoas novas, sem aumentar seus conhecimentos, ganhando o mesmo salário, com as mesmas idéias, você se sentirá bem com isso? Se sua resposta for sim, ótimo você alcançou um grau de autorrealização que todo ser humano busca. Agora se sua resposta for não, que não estará satisfeita caso sua vida não tenha mudado em nada daqui a um ano, neste caso você precisa rever conceitos, buscar descobrir o que a tem paralizado.

O que está por trás da não realização de nossos projetos senão o medo? Medo de arriscar, medo de não conseguir atingir a meta desejada. Há alguns anos desenvolvi um treinamento de superação de medos, justamente por perceber o quanto esta emoção é paralisante e nos inibe de correr atrás daquilo que queremos. Às vezes encontro pessoas que dizem morrer de medo de dirigir, que possuem carro, e não conseguem nem pensar em dirigir que já se sentem imobilizadas. Mas não existe medo de dirigir, existe o medo de não ser aprovado pelo outro, medo de não ser aceita como motorista, então as questiono: e se elas estivessem dirigindo sozinha, sem ter que passar por ninguém, ou por outro carro, se mesmo assim teriam medo? E a resposta é sempre negativa. Alguns de nossos medos se resumem ao medo de não ser aprovado pelo outro, de não ser aceito.

Para triunfar sobre os medos você precisa conhecê-los, assim como quanto mais conhecer o inimigo e saber de suas estratégias mais vantagens terá sobre ele. A dinâmica para se vencer o medo é a mesma, se faz necessário autoconhecimento, saber de onde ele vem, como surge e em que momento aparece. Assim fica muito mais fácil superá-lo.

Quando você se deparar com uma situação de ameaça que te causar medo, seja ela qual for, é preciso dar um passo atrás, se imaginar subindo num banquinho e olhar para a situação de cima, analisar as possíveis saídas e em seguida tomar a decisão de seguir em frente, pois como dizia Nelson Mandela, o que faz o corajoso não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. Quanto mais você enfrentar seus medos, mais forte e mais corajoso se tornará.

Medo é uma reação inerente em todo ser humano – esperada e útil em determinadas circunstâncias – e ativada quando há um bom motivo, ou seja, diante de um perigo real. A sua intensidade costuma ser proporcional ao risco, permitindo que você aja de maneira adaptada à situação. E quando essa reação é desproporcional com certeza você precisa de ajuda profissional.

Quando precisar agir, aja, não espere muito pois se tiver medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo, pois com um passo após o outro você atingirá o sucesso. A aitoconfiança é como um musculo, precisa de treino. Saiba de uma coisa ninguém até hoje morreu de medo. E o medo tem muito a ver com as incertezas, foque naquilo que você tem controle e continue seu caminho, a coragem virá no movimento. Coragem significa mover do coração.

Seguimos em frente ressignificando nossos medos em atitudes de coragem. Uma abençoada semana cheia de Vitórias.