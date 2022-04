Tarado invade casas, abusa sexualmente de vítimas e deixa mulheres aterrorizadas

Um jovem de 19 anos tem aterrorizado as moradoras de um bairro em Tangará Serra-MT. O temor entre as mulheres surgiu após duas casas serem invadidas pelo suspeito na Vila Horizonte, e as donas relatarem o abuso sexual sofrido por elas. Identificado, o rapaz está foragido.

Em entrevista à TV Vale (veja abaixo), uma das vítimas diz que acordou com o rapaz deitado ao lado do filho dela, uma criança 9 anos. “Acordei com o rapaz me chamando e me mandando levantar. A princípio pensei que fosse meu irmão, fazendo alguma brincadeira, mas logo percebi que não era. Em seguida, ele começou a ameaçar meu filho e eu o chamei para sair do quarto onde estávamos”.

Ainda durante a entrevista, a mulher relata que, para proteger os filhos, conseguiu se manter calma e fingir prazer durante o abuso. “Para acalmar ele, eu disse que estava gostando e que aquela situação não precisava acontecer, pois se me abordasse na rua eu poderia ter ficado com ele”.

O jovem teria dito à vítima que conhece todas as mulheres da Vila Horizonte que moram sozinhas, aterrorizando as moradoras do bairro. “Ele falou que passava na rua, sentia o cheiro de mulher e entrava [na casa]”, afirma.

Outra vítima

Após sofrer a violência sexual, a mulher foi à delegacia registrar o Boletim de Ocorrência, onde conheceu a outra vítima do suspeito.

Diferente do primeiro relato, a segunda vítima conseguiu pedir ajuda, mas o jovem fugiu.

Tarado identificado

Segundo a Polícia Militar, o jovem que teria cometido os abusos sexuais já foi identificado e também seria um morador do bairro. Até o momento ele está foragido.

Confira abaixo a entrevista que a TV Vale fez com a vítima: