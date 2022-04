TCE aponta 71 obras paralisadas em Rondonópolis ao custo total de mais de R$ 155 milhões

Desde 2011, Rondonópolis acumula um total de 71 obras paradas, ao custo -entre recurso já pago e orçamento total- de mais de R$ 155 milhões. É o que aponta o levantamento mais recente do Radar de Obras Paralisadas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), no recorte de obras geridas exclusivamente pela Prefeitura, seja com recursos próprios ou contrapartidas estadual e federal.

Das 71, conforme mostra o painel, 8 obras foram declaradas oficialmente paralisadas, 55 estão paradas há mais de 90 dias e outras 8 por rescisão contratual. A maioria corresponde a projetos da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, a Coder. São 10 empreendimentos contabilizados. Na lista de empresas há projetos destinados, ainda, à infraestrutura, trânsito, saúde, etc.

O Radar é atualizado com frequência e cabe aos Municípios repassarem os dados sobre os andamentos das obras públicas. “É obrigação da Unidade Gestora manter atualizadas as informações do banco de dados do Sistema GEO-OBRAS TCEMT e, dessa forma, caso o empreendimento já tenha sido retomado por outro instrumento contratual, cabe à Unidade Gestora ajustar o status (situação) do cadastro dessa obra para “Reiniciada por meio de outro contrato”. De forma semelhante, caso o empreendimento já tenha sido reiniciado pelo mesmo instrumento contratual, cabe à Unidade Gestora ajustar o status (situação) do cadastro dessa obra para ‘Reiniciada’”, explica o TCE-MT.

O painel pode ser acessado aqui.