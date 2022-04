Torcedor do Boca Juniors é preso após gesto racista na Neo Química Arena

A polícia prendeu um torcedor do Boca Juniors na Neo Química Arena após o mesmo ser flagrado imitando um macaco em direção à torcida corintiana. As imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que o homem, próximo a parte que dividia as duas torcidas, faz gesto racista enquanto sorria.

O ato racista e a prisão do torcedor do clube argentino, que ainda não teve sua identidade revelada pela polícia, aconteceram ainda durante a vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre os adversários na Neo Química Arena, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

O homem vestia a camisa do Boca Juniors e foi retirado com escolta da torcida visitante, que ocupava parte do setor sul, atrás de um dos gols do estádio do time paulista. Segundo informações, além do acusado, dois corintianos também acompanharam as autoridades para prestarem depoimento e darem suas versões sobre o caso.

Este não é o primeiro caso de racismo entre argentinos e brasileiros nesta edição da Copa Libertadores. Na partida entre River Plate e Fortaleza, no Monumental, um torcedor do time argentino jogou uma banana em direção aos brasileiros que estavam na Argentina. A direção do clube identificou o torcedor e o suspendeu por seis meses do estádio. De acordo com a Conmebol, casos de racismo podem acarretar em multa de até 30 mil dólares, cerca de R$ 144 mil.