Torcedores do Palmeiras criticam início da equipe no Brasileirão

Neste sábado (16), o Palmeiras empatou com o Goiás por 1 a 1, no Serrinha, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Rony marcou nos acréscimos e o time de Abel Ferreira conseguiu somar o primeiro ponto na competição.

Na web, torcedores do Palmeiras criticaram o início da equipe alviverde no Brasileirão.

– O que acontece com o Palmeiras no Brasileirão? – questionou um torcedor.

– Palmeiras me paga por estar perdendo pontos nesse Brasileirão. Brasileirão é importante também, Palmeiras – publicou uma torcedora.

Na primeira rodada do Brasileirão, o Palmeiras perdeu para o Ceará por 3 a 2 no Allianz Parque. Agora, a equipe alviverde conseguiu um empate nos minutos finais contra o Goiás no Serrinha. O time de Abel Ferreira não vem conseguindo ser vitorioso nesse início de competição.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (20), contra o Flamengo, às 19h30, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira espera conseguir surpreender o time rubro-negro no Rio de Janeiro.