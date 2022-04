Trabalhador morre após bater moto em vaca que atravessava avenida

Um motociclista identificado como Celso José Santana de 41 anos morreu após bater a moto em uma vaca que passava pela avenida Alzira Santana, bairro Santa Maria, na madrugada desta segunda-feira (4), em Várzea Grande (MT).

De acordo com a Guarda Municipal, a vítima era motorista do transporte coletivo na cidade.

Em nota, a empresa União Transportes lamentou a morte do funcionário e afirmou que ele estava a caminho do trabalho quando sofreu o acidente. Segundo a empresa, Celso trabalhava no transporte coletivo há 5 anos.

Celso José deixa esposa e dois filhos de 8 e 12 anos.

Conforme informações, o animal teve ferimentos leves, mas populares revoltados mataram a vaca e ainda levaram partes do animal para casa.

O caso está sendo investigado pela Polícia.