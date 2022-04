Trabalhador que fazia manutenção de pista é atropelado em Barra do Garças

Um homem, identificado como Selmir Soares da Silva, 47 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (28), após ser atropelado por um veículo na BR-158, próximo ao município de Barra do Garças (MT).

De acordo com as informações, a vítima é um trabalhador de uma empresa que estava fazendo manutenção da rodovia federal. Ainda segundo testemunhas, Selmir tinha ido urinar às margens da pista quando percebeu a caminhonete, se assustou e acabou entrando na via.

O motorista do carro, que estava com a família a passeio, permaneceu no local do acidente até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Após perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Barra do Garças. Colegas estão em choque e lamentaram o ocorrido com o companheiro de trabalho.