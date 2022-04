Treinador Abel se irrita com pontuação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro

O Palmeiras foi até o Rio de Janeiro e, na partida de número 150 no Maracanã, acabou empatando sem gols com o Flamengo diante de quase 70 mil pessoas em partida válida pela quarta rodada antecipada do Brasileirão 2022. Foi o segundo empate do Verdão, que perdeu na estreia do Ceará e soma dois pontos no torneio.

Ao final do confronto, o técnico Abel Ferreira falou que pontuação, neste momento do torneio, não era esperada e citou desgaste físico do elenco palmeirense.

“Claro que me preocupa, porque queríamos somar pontos. Temos objetivos e nesse momento só temos dois pontos. Mas há ‘professores de Deus’ que na terceira rodada já querem campeões”, disse o português.

“Isso é pontos corridos. Uma luta imensa, onde vamos ter viagens longas pelo meio, Copa do Brasil e Libertadores pelo meio. Somos o time que entrou mais intenso nessa temporada. Temos um elenco curto por opção minha. Queríamos outras alternativas, o clube não conseguiu encontrar. Com a quantidade de jogos o problema não é jogar oito vezes no mês, mas jogar até novembro”, salientou.

De acordo com Abel, o duelo entre Flamengo e o Verdão merecia mais sorte nas finalizações de seus respectivos atletas.

“As duas equipes se enfrentaram bem. O Paulo [Sousa] foi através de dois volantes muito agressivos, foi um jogo muito bem jogado. Com a bola, queríamos levar em um dos corredores. Ficamos com três médios contra dois, e procuramos o homem que estivesse livre, por vezes foi o Veiga e, em outras, o Danilo. Foram quatro chances para cada lado. O jogo foi grande, só peca por não ter existido gols. O 1 a 1 ou 2 a 2 cairiam bem”, completou o treinador.

O Palmeiras agora se prepara para o clássico contra o Corinthians, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será realizado na Arena Barueri, às 19h, no próximo sábado (23), com apenas palmeirenses no estádio.