Um dia antes de visita a Cuiabá, Bolsonaro posa em foto com camisa do Dourado

Uma das marcas registradas do presidente Jair Bolsonaro é sua coleção de camisetas de times de futebol. Já usou de praticamente todos os clubes da série A do campeonato brasileiro e neste final de semana atacou de novo. Desta vez, escolheu a camisa do Cuiabá Esporte Clube para posar para uma foto.

A opção pelo manto do Dourado não é à toa. O presidente tem visita confirmada à capital do Estado nesta terça-feira (19). Cumprirá extensa agenda, que inclui bate-papo no “cercadinho” com apoiadores, motociata, evento evangélico com lideranças religiosas e políticas, além de inauguração de empreendimentos. Depois, como já destacado por esta coluna, seguirá para um evento agropecuário em Sinop.

A foto de Bolsonaro com a camisa do Dourado foi registrada em um momento informal do presidente com amigos no Guarujá, litoral paulista. A foto foi postada no mesmo dia em que a equipe enfrentou o Fluminense pela segunda rodada do campeonato brasileiro. O Dourado perdeu de 1 a 0.