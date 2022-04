Unidades de atendimento e Família Acolhedora são implementadas em Sinop

O Município de Sinop, passou a contar com o “Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora” para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O evento de lançamento e divulgação do programa ocorreu nessa terça-feira (26) e atende a um acordo firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 2ª Promotoria de Justiça Cível da cidade.

O promotor de Justiça Nilton Cesar Padovan explica que Sinop possuía acolhimento institucional somente voltado ao atendimento de crianças e não havia acolhimento familiar. “Até então, não possuíamos instituição para acolher os adolescentes em situação de vulnerabilidade e nem família que acolhesse crianças e adolescentes nessa situação. A partir desta necessidade, instauramos um procedimento e, em parceria com o Poder Judiciário e a Defensoria Pública, o município foi sensibilizado e estruturou o programa Família Acolhedora para atender crianças e adolescentes, além de ainda ter instituído o acolhimento institucional para adolescentes”, afirmou.

Segundo ele, as tratativas com a Secretaria de Assistência Social do município foram bastante produtivas, tendo a causa sido abraçada e designados profissionais de altíssima capacidade técnica para atuar no programa. “Além de toda a estrutura física, hoje Sinop conta com ótimos profissionais atuando perante o acolhimento familiar. Agora precisamos sensibilizar a sociedade para que famílias possam ser inscritas no programa e, com isso, possam receber em suas casas essas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E o evento de hoje teve exatamente esse objetivo”, enfatizou.

Conforme o Plano de Implementação do Acolhimento Familiar do município de Sinop, a meta é instituir uma capacidade de atendimento mensal de 10 crianças e adolescentes e 20 famílias acolhedoras. Para tanto, deverá ser feito o cadastramento, habilitação e monitoramento das famílias acolhedoras. O Serviço de Acolhimento foi instituído por meio de Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, publicada em 08 de fevereiro deste ano.

LANÇAMENTO: O evento de lançamento do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora foi organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Após a solenidade, realizada no auditório das Promotorias de Justiça de Sinop, os participantes se dirigiram para a unidade onde o serviço será prestado.