Universidade Federal de Rondonópolis passará a ofertar cursos gratuitos EaD

A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) é a mais nova integrante do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). A instituição oferecerá dois cursos de pós-graduação lato sensu em áreas prioritárias da formação de professores: Língua Portuguesa e Matemática.

Criado em 2006, o Sistema UAB leva a universidade pública a locais distantes do país por meio da oferta de cursos na modalidade educação a distância (EaD). O objetivo é contribuir para a Política Nacional de Formação de Professores, com a disponibilização de vagas prioritariamente voltadas ao preparo de profissionais para trabalhar com a educação básica. Atualmente, são 121 mil alunos matriculados em 967 polos instalados em 850 municípios brasileiros.

De acordo com a Reitora da UFR, professora Analy Castilho Polizel de Souza, a “[…] educação pública, gratuita, socialmente referenciada e de qualidade tem um papel decisivo a cumprir na democratização do conhecimento e das competências profissionais, principalmente em tempos nos quais a autonomia e o aprendizado contínuo colocam-se como imperativos de uma formação cidadã conectada com a realidade socioeconômica do país. Considerando as dificuldades impostas pelas dimensões geográficas e condições financeiras do Brasil, vemos nas novas tecnologias digitais de comunicação e ensino a distância (EaD), uma poderosa ferramenta capaz de construir pontes de diálogo comprometidas com o acesso à educação e com a redução das diferenças sociais”.

A pedido da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a Reitora gravou um vídeo dando maiores detalhes a respeito da consolidação da parceria UFR-UAB. A parceria foi destaque no sítio eletrônico da CAPES.

Planejamento e expansão do ensino a distância na UFR

As ações de credenciamento junto à Universidade Aberta do Brasil já estavam previstas pela UFR desde a criação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), com a finalidade de ampliar a oferta de cursos e programas de educação, mas também a interiorização do Ensino Superior no país. A previsão é que seja criado um núcleo de educação a distância que, em termos operacionais, possa trabalhar de forma integrada com a estrutura administrativa e acadêmica da universidade.

Em um primeiro momento, serão ofertados dois cursos de pós-graduação lato sensu em áreas prioritárias da formação docente, como Língua Portuguesa e Matemática. O objetivo imediato é suprir a demanda por especializações na área de formação de professores. Atualmente, a universidade conta com os polos Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Barra do Bugres, Primavera do Leste, Paranatinga e Pontes e Lacerda. Contudo, a perspectiva é a ampliação do número de cursos e polos educacionais.

A UFR considera o papel da Universidade Aberta do Brasil (UAB) um marco na implantação e consolidação das políticas de educação a distância. Nas palavras da Reitora Analy Polizel, “diante da transformação digital que vivenciamos e da possibilidade de expansão que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) proporcionam, a UFR não poderia se isentar de seu compromisso social na oferta de cursos na modalidade EaD. Entendemos que a UAB cumpre uma função de extrema relevância no cenário brasileiro, contribuindo de forma significativa para a expansão da oferta de cursos de educação superior no país, especialmente com relação aos cursos de licenciatura e formação continuada. Por esta razão, a Universidade Federal de Rondonópolis orgulha-se em ingressar nos caminhos da educação a distância junto a uma instituição tão bem consolidada nesta tarefa, desejando adequar-se cada vez mais às configurações de ensino demandadas pelos cidadãos de sua época.

UFR lança edital para selecionar coordenador(a) da UAB – UFR

De acordo com dados publicados pela UAB, as instituições de ensino participantes do programa oferecerão 129.090 vagas em cursos de graduação e especialização, para atender, principalmente, a formação de professores da educação básica.

Para tornar possível a estruturação destes cursos, a Universidade Federal de Rondonópolis divulga o edital Reitoria/UFR nº 2, de 8 de abril de 2022, publicado nesta segunda-feira (11) no Diário Oficial da União (DOU), contendo as normas de participação de docentes para o preenchimento da vaga de Coordenador(a) Geral da Universidade Aberta do Brasil na UFR. O processo seletivo deverá selecionar um professor(a) bolsista para atuar na coordenadoria da UAB – UFR no contexto de programas e projetos, por meio do Sistema de Gestão de Bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os(as) candidatos(as) poderão se inscrever até 11 de maio, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da UFR.

Para mais informações acesse o documento abaixo contendo o edital de abertura de processo seletivo na íntegra:

EDITAL REITORIA/UFR Nº 2, DE 8 DE ABRIL DE 2022