Vacina contra covid está disponível em todas as unidades de saúde de Rondonópolis

Desde o começo desta semana a Secretaria Municipal de Saúde liberou a vacinação contra a covid-19 em todos os postos de saúde. Agora toda a população, em idade vacinal, pode procurar a unidade mais próxima de casa para receber as doses de reforço ou até iniciar o ciclo vacinal para aqueles que ainda não tomaram nenhuma dose.

De acordo com o cronograma de vacinação desta semana, todas as unidades de saúde estão aplicando desde as primeiras e segundas doses das crianças de 5 a 11 anos, a primeira dose para pessoas com mais de 12 anos até a segunda dose de reforço (quarta dose) para a população idosa, acima de 70 anos.

Os imunossuprimidos também podem receber até a quarta dose em qualquer unidade de saúde, com a ressalva de ser obrigatória a apresentação do comprovante médico e ter um intervalo mínimo de quatro meses desde a última dose.

As unidades estão abertas das 7h15 às 11h, fecham para o almoço e retomam o atendimento das 13h15 às 17h.

NAS ESCOLAS

A equipe da Saúde continua fazendo a aplicação da vacina nas crianças matriculadas na rede municipal de ensino, tanto da primeira quanto da segunda dose. Nesta terça-feira (26) estão recebendo a vacina as crianças das CMEIs Maria Amélia de Araújo, Jardim Dom Bosco e Celina Fialho Bezerra, na Vila Mineira. Na quarta (27) a equipe estará nas EMEIs Matheus Vinicius Brás do Jardim Paulista e Rubens Alves no Jardim Belo Panorama.

O cronograma segue na quinta-feira (28) nas CMEIs Agton Kayro Leite dos Santos, no residencial Altamirando e Maria Severina da Silva no Sítio Farias. Sexta-feira (29) será a vez das crianças da CMEI Jéssica Adriana Lima Ferreira, do Jardim Atlântico e EMEI Cora Carolina do Parque São Jorge receberem a vacina.