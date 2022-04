Valor da cesta básica apresenta quarto aumento semanal em Cuiabá

Desde que o Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso (IPF-MT) passou a divulgar semanalmente o valor da cesta básica na capital, esta foi a quarta semana consecutiva de alta. O aumento observado no período chegou a 3,5%, onde o valor passou de R$ 719,01 registrado na terceira semana de março para os atuais R$ 744,34 verificado na segunda semana de abril.

A variação semanal, levantada pelo IPF-MT, entre a primeira e segunda semana de abril foi positiva em 0,55%. Esta foi a segunda semana seguida que a batata foi destaque pelo aumento no preço, dessa vez de 3,87%. O mesmo produto, na semana passada, chegou a apresentar aumento no valor de 30,51%.

O arroz também apresentou alta no levantamento desta semana – o maior entre os 13 produtos analisados pelo IPF-MT –, de 4,60%. 69% dos itens analisados apresentaram aumento nos preços, um a mais do que o analisado na semana anterior.

Já o produto que apresentou maior retração no preço foi a farinha de trigo, com recuo de 2,29% sobre a semana anterior. No acumulado das quatro últimas semanas, a variação está negativa em 0,84%. Segundo o IPF-MT, a queda pode estar relacionada a um estímulo para o consumo na região.

Para o superintendente da Fecomércio-MT, Igor Cunha, a alta da inflação e do valor dos combustíveis são os principais motivos do aumento dos preços dos produtos que compõem a cesta básica. “Esses fatores refletem diretamente no consumo de alimentos da população cuiabana. Ainda assim, se compararmos o preço em outras capitais do país, Cuiabá tem um dos menores valores”, explicou Igor Cunha.