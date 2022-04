Vereador defende implantação de hortas comunitárias

O vereador Adonias Fernandes (MDB) protocolou uma indicação solicitando a elaboração do projeto para a implantação de hortas comunitárias em parceria com a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer). A ideia é fazer essas hortas em escolas, creches, unidades de saúde, associações de moradores e Ong’s protetoras do meio ambiente, no município.

De acordo com o vereador o objetivo principal desta indicação é proporcionar aos munícipes que se encontram em situação de vulnerabilidade social, melhoria na alimentação, estimulando hábitos alimentares saudáveis, exercitando o trabalho em equipe, incentivando os participantes ao cultivo da horta comunitária nas escolas, creches, associações de moradores, espaços públicos e unidades básicas de saúde que tenham espaço físico para a construção de canteiros.

“A implantação proporcionará o enriquecimento na merenda escolar, além de promover saúde e bem estar social, já nas unidades básicas de saúde ajudaria também na terapia ocupacional, alinhando-se inclusive à política municipal de agricultura familiar urbana”, explicou.

A indicação foi encaminhada ao prefeito José Carlos do Pátio e ao secretário Municipal de Agricultura, Adilson do Naboreiro.