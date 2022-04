Vereador e secretários acompanham trabalho de análise para construção de ponte

O vereador Adonias Fernandes (MDB), o secretário Municipal de Infraestrutura (Sinfra), Vinicius Amoroso e a secretária de Governo, Ione Rodrigues, estiveram na quinta-feira (14) visitando o Córrego Arareau, onde deve ser construída a ponte na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo. O trio foi acompanhar a empresa contratada pela Sinfra que está desde o início da semana trabalhando na sondagem.

Segundo o vereador antes de iniciar uma construção, é preciso realizar uma investigação geotécnica. Esse procedimento é normativo e essencial para qualquer edificação.

O processo de sondagem acontece por uma análise do local onde será realizado a obra, por meio de uma amostragem do solo e ensaios específicos de campo. Essa amostragem deve atingir todo o decurso do subsolo ou a profundidade de acréscimo de tensão devido ao peso da construção.

Há cerca de um mês, o vereador Adonias havia se reunido com o secretário Vinicius para tratar sobre a construção dessa ponte que irá ligar o bairro Vila Aurora ao Centro, em Rondonópolis. A conversa teve um desfecho positivo, o secretário autorizou a elaboração do projeto da obra e a sondagem já é o início de tudo.

“Eu havia feito uma indicação ao prefeito José Carlos do Pátio e a Secretaria de Infraestrutura para que fosse elaborado um estudo de viabilidade para a construção da ponte e logo em seguida, no dia 17 de março, o secretário assinou a ordem de serviço para a elaboração do projeto e essa semana já vimos a empresa começando o estudo do solo”, contou Adonias.

A construção de uma ponte nesta via seria uma alternativa importante para desafogar o fluxo de veículos que trafegam no sentido Vila Aurora/Centro, reduzindo assim o fluxo nas demais ruas que atualmente sofrem com congestionamentos em horários de pico.

CÓRREGO PISCINA

Outro pedido do vereador Adonias Fernandes é para a construção de um ponte de concreto ou aduelas para o Córrego Piscina no Jardim Alvorada que também deve ser atendido. O secretário da Sinfra informou que assim que terminar a análise da Arnaldo Estevão, a empresa irá fazer a sondagem da área no Córrego Piscina, isso deve ocorrer na próxima semana. Além do Jardim Alvorada, essa ponte também beneficiaria moradores da Vila Estrela Dalva.