Vereadores rebatem reportagem especial que lista Projetos de Lei e enumera “nomes de rua”

Dois vereadores se manifestaram sobre as reportagens especiais publicadas pelo portal AGORA MT nos dias 30 de março e 5 de abril, listando os projetos apresentados pelos 21 parlamentares da atual legislatura desde 1º de janeiro de 2022. O primeiro texto enumerou as propostas e o segundo fez um recorte: o dos chamados projetos “nome de rua”.

Subtenente Guinâncio (PSDB) e Investigador Gerson (MDB) conversaram com a reportagem. Primeiramente Guinâncio. “A mim ideias não faltam”, diz. “Nós temos que destacar a importância da imprensa crítica, a que levanta teses para a boa discussão. Não faltam ideias, mas faltam iniciativas. E me refiro ao ponto Legal. A Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município não nos dão um espaço grande para que o vereador possa desenvolver todas as suas ideias e potencialidades”, argumenta.

Como exemplo, o vereador tucano cita um projeto autorizativo apresentado na Casa de Leis, de autoria do colega emedebista. “No dia de hoje mesmo, nós temos aqui um projeto voltado a uma categoria. Trata-se de um projeto autorizativo, de uma prerrogativa que só o chefe do Executivo tem”, diz. “Claro que é uma ideia ótima, os profissionais que aqui estão merecem melhorias. No entanto, do ponto de vista jurídico, a matéria não vai sobreviver. De certo nós vereadores aprovaremos, mas uma simples Adin -Ação Direta de Inconstitucionalidade- será o suficiente para que não se consiga o que se quer. Por isso eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente começa a fazer este tipo de projeto, que é muito bom, vai ao encontro do anseio da sociedade, mas que sobre o qual nós vereadores, por Lei, não temos a iniciativa”, completa.

Trabalho limitado

Ainda nesta linha de pensamento, Guinâncio acusa limitação ao trabalho Legislativo. “Com certeza [o trabalho] fica limitado e penso que já na campanha eleitoral a população precisa exigir do candidato a vereador a verdade, para que ninguém se apresente como um fazedor de Lei que resolverá todos os problemas. Isso é uma mentira! Quem em uma campanha se coloca dessa forma é um mentiroso”, critica. “É uma questão de competência. Os deputados, por exemplo, têm um alcance muito maior. Além, claro, do Poder Executivo”.

Sobre os nomes de rua, argumenta: “Sou vereador de segundo mandato, no meu primeiro não apresentei nenhum projeto de Lei sobre nomeação de logradouro. Já neste mandato tenho apresentado alguns. Fui procurado por pessoas que haviam acabado de perder seus entes queridos -a Covid-19 potencializou muito isso e boa parte destes projetos se deve também a este momento- e no bairro deles havia as ruas sem nome, e daí a possibilidade. Um caso que chamou a atenção foi a de uma filha que perdeu o pai, estava muito triste, e ela ficou quase em estado de graça quando viu uma rua com o nome do pai dela. Aí mora a relevância do projeto. No primeiro mandato era algo que eu abominava, achava realmente muito ruim. O triste é que dentre as atribuições de um vereador que a Lei lhe permite, sem querer “jogar para a galera”, é nomear logradouro ou fiscalizar o Executivo. Eu optei pela segunda”, finaliza.

Fora da caixa

Autor do projeto autorizativo mencionado acima, Gerson defende a tese de pensar “fora da caixa” para conseguir “driblar” a burocracia. O emedebista, inclusive, é o recordista de projetos de Lei apresentados desde o início do mandato, com exatos 49. “Tenho procurado fazer estudos e apresentar sem pensar que [o projeto] possa ser barrado. Até por isso, antes são procurados os pareceres, como o da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça da Casa de Leis)”, explica. “A estratégia é, primeiro lugar, não partir do ponto que a pauta será barrada e, em segundo, pensar fora da caixa. Buscar meio estudar a melhor fora de apresentar as propostas”, completa, citando a exemplo a pauta mais recente.

O projeto apresentado na sessão desta quarta-feira (5) prevê incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias. Como o já dito, a matéria segue em caráter autorizativo, ou seja, provoca o Poder Executivo, por sua vez, o competente para apresentar, de fato, a proposta.