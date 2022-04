Você sabe o que é o lucro do FGTS? Veja se você tem direito

Se você está acostumado já com o FGTS, você deve saber que mensalmente a empresa passa um valor para a conta do fundo, ao qual são adicionados juros e rendimentos à medida que o tempo vai passando.

Essa é uma informação que nem todos sabem, mas o dinheiro rende no FGTS, e o dinheiro de juros e rendimentos vai se acumulando, o que é chamado de Lucro do FGTS, que todos os anos é devolvido para todos os segurados do programa. Neste ano não será diferente, porque o Governo Federal já anunciou que fará a devolução desse valor.

Apesar disso os valores ainda não foram anunciados, e a única coisa que se sabe é que a Caixa Econômica Federal vai fazer o repasse até o último dia de agosto deste ano. E é importante lembrar que todas as pessoas que terminaram o ano passado tendo valores do FGTS têm direito a receber os lucros.

Se você está curioso para saber quanto de dinheiro receberá, saiba que isso vai variar de acordo com o saldo do seu FGTS. Existe até uma tabela feita pela Caixa que exemplifica quanto você pode receber em relação a quanto você já tem no fundo de garantia.

Se o seu saldo for de R$ 2 mil, a quantia depositada seria de R$ 37,26;

Se o seu saldo for de R$ 3 mil, a quantia depositada seria de R$ 55,89;

Se o seu saldo for de R$ 4 mil, a quantia depositada seria de R$ 74,52;

Se o seu saldo for de R$ 5 mil, a quantia depositada seria de R$ 93,15;

Se o seu saldo for de R$ 10 mil, a quantia depositada seria de R$ 186, 30;

Se o seu saldo for de R$ 20 mil, a quantia depositada seria de R$ 372, 60;

Se o seu saldo for de R$ 100 mil, a quantia depositada seria de R$ 1.863.

E para saber se você tem direito a esse valor, o trabalhador pode fazer uma consulta diretamente pelo aplicativo do FGTS, disponível tanto para aparelhos Android quanto iOS. Além disso, a pessoa pode visitar o site fgts.caixa.gov.br, e ainda pode usar o Internet Banking caso seja cliente da Caixa.

A facilidade é que pelo aplicativo do FGTS tudo pode ser feito em apenas alguns cliques, indo no início, informando seu CPF e também sua senha do app, e depois acessando no menu saldo do FGTS. Por lá a pessoa vai poder ver o extrato.

E vale lembrar a todos que mesmo sendo um dinheiro extra, isto é, além do valor original do FGTS, ele não pode ser sacado a qualquer momento. Mesmo nesse caso os calendários e regras da Caixa devem ser respeitados.