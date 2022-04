Voluntários distribuirão gratuitamente 270 mil livros em Mato Grosso

Somente 52% dos cuiabanos são leitores, ou seja, leram inteiro ou em partes pelo menos um livro nos últimos três meses. É o que afirma a última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. O Centro-Oeste registrou o pior índice de leitura do país, com 46%. Como forma de incentivar este bom hábito, cerca de 10 mil pessoas sairão às ruas para distribuir livros no próximo sábado (09.04), em Mato Grosso.

A expectativa é que aproximadamente 270 mil livros com mensagens de conforto e otimismo sejam entregues gratuitamente para crianças e adultos em celebração ao Mês do Livro, comemorado mundialmente em abril. A ação faz parte de uma campanha internacional que, desde 2007, fomenta o hábito da leitura ao mesmo tempo em que propaga mensagens de esperança.

O projeto Impacto Esperança é promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em oito países da América do Sul. Anualmente, a denominação lança um livro que traz uma perspectiva de esperança diante dos problemas enfrentados pela sociedade e o distribui gratuitamente à população.

Apesar de a entrega dos livros ocorrer ao longo de todo o ano, há um dia específico de mobilização para uma distribuição massiva em ruas e estabelecimentos. Em 2022, esta movimentação ocorre no sábado, dia 09 de abril. Com o número de cópias impressas para esta edição, a campanha supera a marca de 328 milhões de livros presenteados no continente ao longo destes 15 anos.

O Último Convite

O livro a ser distribuído neste ano tem por título O Último Convite. A obra do escritor estadunidense Clifford Goldstein chama o leitor à reflexão acerca de questões essenciais da atualidade sob uma perspectiva de esperança. Mais de 20 milhões de cópias foram impressas em português e em espanhol para atender a comunidade sul-americana.

Também é possível baixar e compartilhar o livro em formato digital. O site oficial para acessá-lo, bem como os títulos produzidos para as edições anteriores do Impacto Esperança, é adv.st/livroesperanca

Para as crianças

Há também um material pensado para o público infantil. Em Mato Grosso, cerca de 20 mil revistas Viva! Cuide Bem de Você serão entregues para as crianças. A publicação aborda temas como saúde física e emocional, amizade, entre outros, numa linguagem contextualizada para os pequenos, cheia de ilustrações e atividades. A versão digital dela também está disponível no site adv.st/livroesperanca.