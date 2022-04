Wellington articula vinda de Bolsonaro a Cuiabá no próximo dia 19

O senador da República, pré-candidato à reeleição e líder do PL em Mato Grosso, Wellington Fagundes, segue na articulação pela visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) a Cuiabá. A previsão é que o capitão, pré-candidato à reeleição a Planalto, cumpra agenda na capital no próximo dia 19.

Inicialmente, Bolsonaro havia dito que não participaria das campanhas nos Estados. Nunca escondeu, porém, a apoio à candidatura de Wellington como o nome ao Senado por Mato Grosso. O senador, então, seguiu com sua caravana Verde e Amarelo consolidando o partido, e esperando de Bolsonaro, quem sabe, uma revisão estratégica.

Ao que parece, é o que tende a ocorrer. Bolsonaro deverá chegar a Cuiabá para uma convenção evangélica e, em seguida, visitará obras do Governo Federal, além de inaugurações e lançamentos de empreendimentos.

“Estamos trabalhando para que isso aconteça porque o presidente Bolsonaro tem em Mato Grosso muito trabalho realizado e a maior intenção de voto, e há a possibilidade de ele estar no Estado no próximo dia 19, em uma grande reunião com o movimento Evangélico”, disse o senador, através da assessoria.