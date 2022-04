Zé Neto e Cristiano doam 100% de cachê arrecadado em show para hospital

O show ocorreu em Mirassol no último sábado (23/04). Os cantores sertanejos prometeram doar 100% do cachê e, com isso, contribuir com a construção do novo hospital.

Zé Neto e Cristiano se apresentaram pela primeira vez no Rodeio de Mirassol, um dos eventos mais desejados pelos artistas. A dupla marcou a noite não apenas pelo fato de terem esgotados todos os ingressos, mas também, pela promessa de doação do cachê para o Hospital de Base de Rio Preto, que atende grande parte da cidade. Com mais de 3 horas de apresentação, o show bateu recorde de público e teve churrasco acompanhado de todas as suas músicas de sucesso.

Durante o show, além de muita festa, Zé Neto se pronunciou sobre a doação: “Para retribuir todo esse carinho de ingressos esgotados, de recorde de público, eu não sei quantos milhões tem de porta hoje, mas eu e meu irmão, a gente não quer um centavo do dinheiro que arrecadou hoje.” e continuou: “quero que tudo que for para o Zé Neto e Cristiano seja revertido para o Hospital de Base, que é um dos hospitais que mais atendem a nossa região”. Afirmou o cantor.

Além dessa promessa, a dupla se comprometeu com a realização de outro show futuramente na cidade. Dessa vez, para ajudar na arrecadação para as obras do Hospital São Pedro, na Providência de Deus. Este, está sendo construído em Mirassol com o objetivo de ajudar e atender diretamente todos os moradores da cidade.

O último sábado na cidade foi realmente marcado pela presença da dupla sertaneja. O evento ganhou notoriedade de maneira rápida em pouco tempo. A pandemia impediu todas as últimas edições do Rodeio, com isso, o público esteve mais presente do que nunca na festa. Mais de 80 mil pessoas, compareceram no tão desejado Rodeio de Mirassol.