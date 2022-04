Zelenski cobra ações e pede que Rússia seja julgada por crimes de guerra

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, cobrou ações do Conselho de Segurança da ONU em relação à guerra na Ucrânia durante sua fala nesta terça-feira (5).

“Onde está a segurança que deve ser garantida por esse conselho?”, questionou, ao acusar a Rússia de cometer genocídio contra o povo ucraniano, citando a destruição das cidades e as centenas de civis mortos em Bucha.

“O mundo pode ver o que os militares russos fizeram em Bucha enquanto ocupavam a cidade, mas precisam ver o que fizeram em outros locais. A crueldade é a mesma e a responsabilidade precisa ser atribuída”, afirmou ao conselho.

“Estamos em 2022. Temos as provas claras, temos as imagens de satélite e podemos levar a uma investigação independente”, afirmou.

Zelenski ainda disse que a Carta da ONU precisa ser restaurada “imediatamente” e que o primeiro artigo, que fala sobre a garantia da paz, foi violado.

Segundo o líder ucraniano, as tropas russas esmagaram civis com tanques de guerra, estupraram mulheres e deceparam membros das vítimas. Ele comparou a situação com atentados terroristas, como as ações cometidas pelo Estado Islâmico.

Ele pediu que a Rússia seja expulsa do Conselho de Segurança. Para Zelenski, se novos caminhos para a paz também não forem encontrados, a alternativa seria a dissolução completa do órgão.

“Exceções e privilégios não podem existir, todo o mundo deve ser igual. O poder da paz deve ser dominante. A humanidade sempre buscou isso. (…) O conselho precisa ter representação justa de todas as regiões do mundo”.