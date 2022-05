Se você costuma ter dificuldades para cair no sono, saiba que as músicas costumam ajudar bastante no relaxamento e no processo de desligamento do corpo. Na verdade, os sons em geral podem ser responsáveis por isso, como quando você dorme com aquele som de fundo da TV ou mesmo com o som do ventilador. Mas, no fim, uma música pode ser ainda mais gostosa para começar esse momento de relaxamento profundo.

Pensando nisso, separei pra você 10 músicas para relaxar antes de uma boa noite de sono:

The Only Exception — Paramore Quelqu’un M’a Dit — Carla Bruni Scarborough Fair — Aurora Anxiety — Julia Michaels (feat. Selena Gomez) Getting Older — Billie Eilish Under the Bridge – Red Hot Chilli Pepers Sleep On The Floor — The Lumineers No Choir – Florence + The Machine Sleeping To Dream – Jason Mraz Walls – King Of Leon

E aí, qual dessas é a sua preferida?