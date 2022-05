1ª edição do projeto ‘Conexão Arte Cerrado’ começa hoje em Rondonópolis

Visando fomentar a cultura regional em todo o estado, o Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc-MT), promoverá, neste mês, o ‘Conexão Arte Cerrado’, evento que contará com apresentações gratuitas de dança, teatro e música, oficinas de artes visuais e exposições.

A primeira ação foi realizada em Cuiabá com a exposição da artista plástica Tânia Pardo.

A coordenadora de Cultura do Sesc-MT, Angélica Almeida, explica que o projeto tem o intuito de reunir grupos, artistas e obras de diversas regiões de Mato Grosso em um ambiente que promova não somente a difusão dos trabalhos, mas também a troca cultural entre os seus criadores.

“O Conexão Arte Cerrado busca realizar diversas conexões em prol do desenvolvimento artístico e cultural; conecta a produção artística com a comunidade, a cultura das regiões que compõem o cerrado brasileiro, ideias e iniciativas por meio de atividades que estimulam a troca de informações e a ampliação de horizontes”, informa ela.

As próximas ações do projeto serão realizadas entre os dias 18 e 22 de maio, nas unidades do Sesc Arsenal, em Cuiabá, e do Sesc Rondonópolis.

Destaque para o show da Josyara, cantora e compositora baiana que vem conquistando a cena musical brasileira. A artista irá apresentar músicas do seu álbum Mansa Fúria e outras composições no jardim do Sesc Arsenal, no dia 21 de maio. A abertura do show será por conta da cantora Karola Nunes, a partir das 19h.

Confira a programação completa das duas unidades abaixo:

_

PROGRAMAÇÃO SESC ARSENAL

12 a 22/05

Instalação Artística: Intervenção Artística por Tânia Pardo

18/05

Apresentação de Circo: Kombinando com Cerrado – Cia. Du Cafundó – 15h às 16h

Apresentação de Circo: Circo Du Cafundó – Cia. Du Cafundó – 19h às 20h

Oficina Aprender Brincando: Metodologias Ativas no Ensino da Música e das Artes – Vinicius Cruz e Karla Mesquita – 17h30 às 21h. Inscrições no link: https://forms.office.com/r/HEFDddvUQ2

19/05

Apresentação de Teatro: Resí(duo) – Coletivo Spectrolab – 18h00 às 18h30

Oficina Aprender Brincando: Metodologias Ativas no Ensino da Música e das Artes – Vinicius Cruz e Karla Mesquita – 17h30 às 21h00

Apresentação de Literatura: Narração de Histórias Autorais em Cordel com a cordelista Mari Bigio (PE) – 15h00 às 15h40 e 19h00 às 19h40

20/05

Apresentação de Teatro: O Adeus de Maria – Grupo Primitivos – Teatro Faces – 15h00 às 16h00

Apresentação de Literatura: Encaixotando Histórias de Bem-Bem – Cia. Pé de pano – 18h00 às 20h00

21/05

Apresentação de Teatro: Vielas – Solta Cia de Teatro – 18h00 às 19h00

Apresentação de Música: Show com Karola Nunes – 19h00 às 20h00

Apresentação de Música: Show Mansa Fúria – Josyara (BA) – 20h00 às 21h00

22/05

Apresentação de Teatro: Conta-Vento – Pequena Companhia da Cidade – 17h00 às 18h00

_

PROGRAMAÇÃO SESC RONDONÓPOLIS

18/05

Apresentação de Teatro: O Adeus de Maria – Grupo Primitivos – Teatro Faces – 20h às 21h

Oficina de Música: Repercussivamente – confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis – Moisés Ferreira – 13h às 17h

19/05

Apresentação de Literatura: Baobazinho – Grupo Gestação – 20h às 20h50

20/05

Oficina de Música: Repercussivamente – confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis – Moisés Ferreira – 13h às 17h. Inscrições no link: https://forms.gle/x3MncWwLnnieLTor7

21/05

Apresentação de Dança: A Vida é Arte – Cia Laura Cristina Ballet – 19h30 às 20h00

Apresentação de Música: Roda de choro – Deu samba – 20h00 às 21h00

22/05

Apresentação de Teatro: Eu Chovo, Tu Choves no Cerrado – Coletivo CorpoAnu – 16h00 às 16h40