3 benefícios do limão para a saúde, segundo estudos

Os limões são ricos em vitamina C, fibras e vários compostos vegetais responsáveis ​​por trazer diversos benefícios para a saúde. Além de ser uma fruta fácil de encontrar, ela ainda pode ser utilizada em diferentes receitas.

Confira, abaixo, 3 benefícios do limão para a saúde:

Auxilia na saúde do coração

Um limão fornece cerca de 31 mg de vitamina C, que é 51% da ingestão diária de referência (IDR). Pesquisas mostram que comer frutas e vegetais ricos em vitamina C reduz o risco de doenças cardíacas e derrames.

No entanto, não é apenas a vitamina C que é considerada boa para o seu coração. Os compostos de fibras e plantas nos limões também podem reduzir significativamente alguns fatores de risco para doenças cardíacas.

Ajuda a controlar o peso

Os limões são frequentemente divulgados como um alimento que auxilia na perda de peso e existem algumas teorias sobre o motivo disso. Uma delas é a de que a fibra solúvel de pectina presente nos limões se expande no estômago, fazendo com que as pessoas sintam-se satisfeitas por mais tempo.

Outras teorias sugerem que os compostos vegetais nos limões podem ajudar na perda de peso. Uma pesquisa mostrou que os compostos vegetais nos extratos de limão podem ajudar a prevenir ou reduzir o ganho de peso de várias maneiras.

Previne o surgimento de pedras nos rins

De acordo com alguns estudos, o ácido cítrico presente no limão pode ajudar a prevenir cálculos renais, aumentando o volume e o pH da urina, o que cria um ambiente menos favorável para a formação de cálculos renais.

Apenas 125 ml de suco de limão por dia pode fornecer ácido cítrico suficiente para ajudar a prevenir a formação de cálculos em pessoas que já os tiveram. Alguns estudos também descobriram que a limonada preveniu efetivamente pedras nos rins.