3 chás que ajudam a regular o ciclo menstrual

Muitas mulheres sofrem com a dificuldade de lidar com um ciclo menstrual desregulado, que, além de desconforto físico, também pode gerar desconfortos sociais. Além disso, essa falta de regularidade pode acontecer por diferentes motivos, principalmente por problemas hormonais. Portanto, é muito importante contar com a orientação de um especialista.

Compartilho, abaixo, 3 chás que podem te ajudar a regular o ciclo:

Folha de Arruda

A Folha de Arruda conta com propriedades medicinais que atuam sobre os vasos sanguíneos favorecendo a circulação. Por isso, o chá desta folha é um excelente remédio caseiro para regularizar a menstruação.

Erva-de-São-Cristóvão

Também conhecida como cimicifuga ou black cohosh, a Erva-de-são-cristóvão é uma planta medicinal que promove a menstruação e o relaxamento do útero, ajudando a restabelecer um ciclo menstrual regular.

Inhame-Selvagem

Também conhecido como wild yam, o inhame-selvagem é uma planta medicinal tradicionalmente conhecida por aliviar os sintomas da menopausa. Mas, por conter uma substância de efeito semelhante ao estrogênio, ele também pode ajudar com o ciclo menstrual desregulado, principalmente quando o mesmo está relacionado ao desequilíbrio dos níveis deste hormônio no corpo.