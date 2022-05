Quando chega o frio, é comum que o número de pessoas contaminadas por diferentes vírus também aumente. Afinal, quando a temperatura cai, o ar fica mais seco e isso acaba resultando no ressecamento das mucosas do aparelho respiratório. Com isso, a produção de secreções com anticorpos para a defesa do organismo fica comprometida.

Outro fator agravante é o contato com temperaturas muito mais baixas do que a do corpo, que pode resultar em choque térmico. Quando isso acontece, o corpo precisa de mais energia para se manter quente – e esse esforço pode causar a queda da imunidade, o que também facilita o contágio de doenças.

Com isso em mente, separei 5 dicas para melhorar a imunidade antes do inverno chegar:

Aumente sua hidratação

Fique atento para a quantidade de água ingerida nos dias de invernos. Além de ter papel fundamental nas reações químicas do organismo, a água auxilia na regulação da temperatura corporal e ajuda a manter o corpo mais saudável.

Prefira frutas cítricas

Frutas como a acerola, o abacaxi, a laranja, o caju e a ameixa são grandes aliadas do nosso sistema imunológico. Fontes de vitamina C, elas devem ser consumidas diariamente, para evitar o enfraquecimento do sistema imunológico.

Coma vegetais escuros

Os vegetais escuros ajudam bastante na resistência às infecções. Isso porque o ácido fólico, presente nesses alimentos, participa da formação das células responsáveis pela defesa do organismo.

Aumente o consumo de oleaginosas

Fontes de nutrientes e proteínas vegetais, o pistache, a noz, a amêndoa, a castanha e o amendoim são excelentes fontes de fibra. Além disso, eles contam com vitaminas antioxidantes, minerais e fitoquímicos que ajudam na prevenção de doenças.

Melhore o consumo de vitaminas e nutrientes

É importante manter o consumo de vitaminas e nutrientes que aumentam a imunidade e melhoram o funcionamento do organismo. As mais importantes são: vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, selênio e zinco.

Dica bônus:

Ter uma alimentação saudável e equilibrada, que possa ajudar o sistema imunológico no combate às infecções, também é fundamental. Caso sinta que sua imunidade está baixa, procure a orientação de um médico especialista.