5 perfis no Instagram pra quem gosta de gastronomia

As pessoas que são apaixonadas pela gastronomia sabem que acompanhar perfis sobre o tema no Instagram pode ser até mesmo viciante. Mas, calma, não estamos falando de um vício ruim – mas daqueles hábitos que podem ajudar quando a criatividade está baixa ou quando queremos experimentar uma comida diferente.

Pensando nisso, desenvolvi uma lista com 5 perfis no Instagram para quem é apaixonado por comida. Confira!

Rita Lobo (@ritalobo)

Defensora da “comida de verdade”, a apresentadora do Cozinha Prática, no GNT, Rita Lobo compartilha dicas ótimas para o dia a dia, com a missão de descomplicar a vida na cozinha.

Meu Rango do Dia (@meurangododia)

Comandada por Felipe Boito, o Meu Rango do Dia é uma plataforma digital de culinária que, no Instagram, compartilha semanalmente o passo a passo de receitas deliciosas que prepara na cozinha de casa.

Cozinha Desesperada (@cozinhadesesperada)

Pra provar que nem só de glamour vive um cozinheiro e que na vida real alguns desastres acontecem, o Cozinha Desesperada compartilha vídeos de receitas um pouco fora do comum e bastante divertidas!

Tasty Demais (@tastydemais)

Um dos maiores perfis culinários do Brasil, o Tasty Demais compartilha milhares de receitas, das mais variadas possíveis. Tem dicas práticas, pratos elaborados e muitas opções de preparo, para diferentes ocasiões. Os vídeos publicados no Instagram são bastante explicativos e contam com todo o passo a passo das receitas.

Food Network Brasil (foodnetworkbr)

Com receitas completas e dicas práticas para a cozinha, este é o perfil oficial do canal Food Network no Brasil. Suas publicações podem ajudar muito quando você está sem ideia do que comer no dia. Além disso, são publicadas várias dicas interessantes, desde a melhor forma de confeitar um cupcake até uma tabela de medidas para a cozinha.