Promoção Dia das Mães “Minha Mãe Na Selfie!” é lançada

A Rádio Jovem Pan Sulmatogrossense, TV Cidade Record e o Portal Agora MT lançam a Promoção Dia das Mães “Minha Mãe Na Selfie!”. As seis melhores histórias irão ganhar prêmios.

Para participar, a pessoa deve enviar uma foto da sua mamãe no WhatsApp (66) 9 9631-6657, contando porque ela deve ganhar um presentão no Cidade Agora.

Os prêmios serão: uma linda cesta de frutas do Viveiro e Floricultura Boa Esperança; um jantar especial no Grand Beer; um voucher de 300 reais no Mercadão dos Óculos; uma bolsa exclusiva das lojas Flamboyant; um sofá luxo retrátil e reclinável da Exclusiva Gazin e um vale compras da Make up 10.

As fotos devem ser enviadas até o dia 4, e a revelação das ganhadoras será na próxima segunda-feira (9), ao vivo, durante o Cidade Agora.