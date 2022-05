Homem é preso após fingir ser sequestrado para receber pix de familiares como resgate

Nesta segunda-feira (09), compareceu no quartel do 47º Batalhão de Polícia Militar, cidade de Aragarças (GO), uma pessoa pedindo ajuda para os policiais militares. Foi relatado para que o filho da vítima estava desaparecido e os familiares receberam ligações informando que ele tinha sido sequestrado e para ser libertado os familiares deveriam realizar o pagamento de determinado valor, por meio de transferência bancária via PIX.

Segundo informações do relato, a esposa do filho chegou a transferir a quantia de R$ 800,00 reais. Não satisfeitos os suspeitos exigiram mais dinheiro e pai do jovem sequestrado realizou mais uma transferência bancária, via Pix, no valor de R$ 200,00.

Diante dessas informações os policiais não mediram esforços e começaram a realizar diligências com o intuito de localizar os criminosos e assim libertar a suposta vítima do cativeiro.

Durante o procedimento policial foi descoberto que o próprio filho da vítima estava simulando o cárcere privado, com a finalidade de ganhar dinheiro de forma ilícita, ele agia com dois comparsas .

Diante dos fatos, os três infratores foram detidos e uma motocicleta apreendida.