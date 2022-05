Prefeito lamenta morte de comunicador Denis Maris e decreta luto oficial de três dias

O prefeito José Carlos do Pátio lamenta o falecimento, aos 72 anos, do comunicador, músico e artista plástico, Denis Maris, ocorrido nesta quinta-feira (19), e decreta luto oficial de três dias no município de Rondonópolis.

Registrado como Benedito de Jesus Leite, Denis Maris, como ficou conhecido em o comunicador em Rondonópolis, morreu no Hospital Regional, onde foi internado desde o início da semana, depois de sofre um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“É com muita tristeza que recebemos essa notícia. Denis era uma grande pessoa, apaixonado pelas coisas de Rondonópolis e comprometido com a sua comunidade. Ele construiu em nossa cidade muitas amizades e uma carreira marcada pela competência e capacidade de partilha de seus conhecimentos, deixando um legado de grandes trabalhos no rádio e no meio impresso”, comenta Pátio.

O prefeito destaca o importante trabalho de memória de Rondonópolis que o paulista radicado em Rondonópolis desde 1983 Denis Maris vinha se dedicando nos últimos anos, contando nas páginas do Jornal Folha Regional a história de pioneiros e de personalidades de diversos setores da cidade.

Pátio lembra também que Denis Maris era um apaixonado pela música, cultura e artes, as quais sempre buscou promover por onde passou. Nas artes plásticas, ele ganhou destaque ao fazer uso de pigmentos de rochas e minerais da região em suas telas.

Inclusive, em agosto do ano passado, Denis Maris, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e produzida a partir de recursos da Lei Aldir Blanc, realizou a exposição do seu trabalho denominada de: “Do rupestre à cromopetrologia: ao encontro do homem ao transconteporâneo”, na Galeira Soyanni Almeida, no Espaço Cultural Casario.

O prefeito reforça seu pesar e deseja força aos familiares e aos amigos. “Neste momento de profunda dor, a minha solidariedade”.