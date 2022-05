6 destinos de praia para fazer uma despedida de solteira

A Booking.com realizou um levantamento* de dados na plataforma e descobriu os seis destinos de praia nacionais mais recomendados por brasileiras para viajar com as amigas, sendo a maioria no Nordeste. E, considerando que maio é o mês das noivas, também são ótimos destinos para visitar com as madrinhas de casamento e fazer uma despedida de solteira inesquecível. Afinal, quase dois terços das brasileiras (59%**) quer fazer uma viagem para a praia este ano, e uma em cada quatro (24%**) revelou que gostaria de fazer uma viagem com um grupo de amigos em 2022.

Pensando nisso, a Booking.com selecionou acomodações perfeitas nos destinos de praia mais recomendados para viajar com as amigas, para receber o grupo durante uma despedida de solteira.

Fortaleza, Ceará

Um dos destinos mais conhecidos do Nordeste, Fortaleza oferece belas paisagens, clima quente o ano todo, feiras de artesanato e várias outras atrações para um itinerário cheio com as amigas. Há ainda passeios privativos personalizados pela cidade, para uma visita aos principais pontos turísticos.

Porto de Galinhas, Pernambuco

O lindo litoral de Porto de Galinhas permite uma variedade de atividades aquáticas, como mergulho de cilindro e passeio de jangada às piscinas naturais, além de tours de buggy por várias praias. E se o grupo for mais aventureiro, é possível ainda fazer um voo de paramotor para ver as paisagens paradisíacas de Porto de Galinhas do alto.

Búzios, Rio de Janeiro

Durante o dia, em Búzios, o grupo pode aproveitar para fazer um passeio pelos destaques da cidade e conhecer alguns pontos turísticos, como o Mirante João Fernandes, a Praia do Canto e a Estátua de Brigitte Bardot, além da Praia de Geribá, a mais badalada do local. Búzios também é um dos destinos mais recomendados*** para curtir a vida noturna, então vale aproveitar seus bares com música ao vivo, baladas e beach clubs.

Natal, Rio Grande do Norte

De tours de buggy nas dunas até passeios nas lagoas, Natal é um destino no qual o tédio passa longe. A diversão é garantida para um grupo de amigas que quer combinar um itinerário cheio de lindas paisagens naturais.

Jericoacoara, Ceará

A charmosa vila de Jericoacoara é um destino perfeito para passar os últimos momentos de solteira e curtir com as amigas. Além das praias paradisíacas, é possível apreciar o entardecer na famosa Duna do Pôr do Sol, além de fazer passeios para as lindas lagoas da região. A noite também é agitada, com festas, barracas de drinques e bares com música ao vivo, além da presença marcante do forró.

Salvador, Bahia

A capital baiana é ideal para os grupos de amigas que gostam de viagens focadas em história e cultura. É possível, por exemplo, fazer um tour pela cidade passando por diversos pontos turísticos e monumentos do destino. Vale a pena conhecer o Centro Histórico e o Pelourinho, considerado um Patrimônio da Humanidade pela Unesco, além do famoso Elevador Lacerda e as muitas igrejas históricas de Salvador.

*Dados de recomendação da Booking.com de acordo com os destinos mais relevantes e recomendados por viajantes para viagens de férias com amigas.

**Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 48.413 entrevistados em 31 mercados. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter 18 anos ou mais, terem viajado pelo menos uma vez a trabalho ou lazer nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2022. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em janeiro de 2022.

***Dados de recomendação da Booking.com de acordo com os destinos mais relevantes e recomendados por viajantes brasileiros para curtir a noite.