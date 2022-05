6 filmes incríveis para assistir sozinho (a)

Vai passar o fim de semana sozinho em casa, mas já está cansado de escolher filmes para assistir? Deixa que eu te ajudo!

Separe a pipoca e, confira abaixo, 6 filmes incríveis para assistir sozinho::

Extraordinário – Telecine Play

Auggie Pullman nasceu com uma deformidade facial, o que fez com que ele passasse por dezenas de cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele vai frequentar uma escola regular pela primeira vez e, junto, enfrentar todos os desafios que essa nova aventura promete.

Jojo Rabbit – Telecine Play

Com apenas dez anos, o sonho do pequeno Jojo Betzler é se unir ao exército nazista, que está em combate no fim da Segunda Guerra Mundial. Sua mãe Rosie o envia, então, ao acampamento do capitão Klenzendorf – mas ele acaba voltando para casa e descobrindo que uma garota judia está escondida no local. Sem saber como lidar com a situação, Jojo pede constantemente a opinião de seu amigo imaginário Adolf. No entanto, o laço que cria com a menina parece ir de encontro a tudo em que acredita.

Segredos Oficiais – Amazon Prime Video

Depois de passar anos trabalhando como tradutora de mandarim para inglês, Katharine Gun tornou-se mundialmente famosa ao expôr segredos extremamente confidenciais da Agência de Segurança Nacional. Depois de obter acesso a memorandos secretos, ela foi capaz de provar que ocorreu uma grande pressão a seis países para que eles votassem a favor da invasão ao Iraque em 2003.

A Incrível História de Adaline – Amazon Prime Video

Adaline Bowman nasceu na virada do século XX. Ela tinha uma vida normal até sofrer um grave acidente de carro. Desde então, ela, milagrosamente, não consegue mais envelhecer, se tornando um ser imortal com a aparência de 29 anos. Ela vive uma existência solitária, nunca se permitindo criar laços com ninguém, para não ter seu segredo revelado. É então que ela conhece o jovem filantropo, Ellis Jones, um homem por quem poderá valer a pena arriscar sua imortalidade.

Entre Facas e Segredos – Amazon Prime Video

O célebre escritor de romances policiais Harlan Thrombey é morto em sua propriedade e, misteriosamente, o detetive Benoit Blanc é designado para investigar o caso. Uma família problemática, empregados devotados, e uma teia de pistas falsas e mentiras esperam por Blanc, até que ele descubra a mentira por trás da morte inesperada de Harlan

Enola Holmes – Netflix

Enola Holmes é uma menina adolescente cujo irmão, 20 anos mais velho, é o renomado detetive Sherlock Holmes. Quando sua mãe desaparece, fugindo do confinamento da sociedade vitoriana e deixando dinheiro para trás para que ela faça o mesmo, a menina inicia uma investigação para descobrir o paradeiro dela, ao mesmo tempo em que precisa ir contra os desejos de seu irmão, Mycroft, que quer mandá-la para um colégio interno.