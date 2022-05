6 filmes novos da Netflix que vão te lembrar como a vida é boa

Muitas vezes sonhamos alto e esperamos da vida coisas grandes. Achamos que só seremos felizes se tivermos uma certa quantia de dinheiro na conta bancária, se conhecermos a pessoa perfeita, se tivermos o emprego dos sonhos. Esquecemos que os momentos que ficam na memória e que nos deixam realmente felizes não são exatamente os grandiosos, mas os mais corriqueiros, inesperados e singelos. A felicidade está guardada em pequenos pedaços da vida. O cheiro do café que sua mãe acabou de passar, uma conversa com seu pai dentro do carro, o beijo que fez você se apaixonar pelo seu companheiro ou companheira. A vida não precisa de grandes eventos, porque a grandeza é da própria vida em si, com seus pequenos acontecimentos diários. Estar vivo é um presente que deve ter cada minuto apreciado. Aqui estão alguns filmes disponíveis na Netflix que vão te lembrar disso. Destaques para “A Caminho do Verão”, de 2022, de Sofia Alvarez; “Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial”, de 2022, de Richard Linklater; e “Time do Coração”, de 2022, de Charles Kinnane e Daniel Kinnane. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Caminho do Verão (2022), Sofia Alvarez

Auden West é uma estudante exemplar e filha de acadêmicos. Ela se formou no ensino médio e quer passar um verão despreocupado em Colby, antes de partir para a faculdade. Apesar das objeções de sua mãe, ela deseja passar um tempo próxima do pai ausente, sempre trancado em seu escritório trabalhando. Ele tem um outro filho de seu novo casamento e mora em Colby. Ao chegar lá, Auden não se dá bem com os funcionários adolescentes de sua madrasta e se sente uma pária. Quando conhece o tímido Eli, de cabelos encaracolados, os dois se aproximam e começam a tirar um ao outro de dentro de suas conchas.

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial (2022), Richard Linklater

Nos dias que antecedem a missão de pouso na lua Apollo 11, Stan, um menino de 10 anos e meio, estudante da quarta série e morador do subúrbio de Houston, é recrutado por dois agentes do governo enquanto brinca no playground. Ele é convidado para ser um proto-astronauta. O filme é livremente inspirado na infância e imaginação do diretor Richard Linklater, durante o verão de 1969, quando ele morava próximo da Nasa, e em suas lembranças da primeira chegada do homem à Lua.

Granizo (2022), Marcos Carnevale

Miguel Flores é um meteorologista famoso por suas previsões do tempo. Miguel nunca erra quando se trata de clima. Rico e famoso, ele está prestes a estrelar o principal programa do tempo no país. No entanto, a previsão inaugural feita por Miguel no seu primeiro episódio dá completamente errado, colocando as pessoas contra ele. Ele não consegue prever uma chuva de granizo destruidora, que coloca em risco toda Buenos Aires. Cancelado de todas as formas possíveis, ele tem de fugir para Córdoba, sua cidade natal, onde reencontra familiares e sua filha. A partir de então, acompanhamos sua relação familiar e a redescoberta de sua vida.

Time do Coração (2022), Charles Kinnane e Daniel Kinnane

O técnico de futebol profissional, Sean Payton, está de licença administrativa enquanto está sob investigação da NFL, a liga nacional de futebol americano. Ele decide aproveitar o tempo livre para visitar seu filho, que mora em uma pequena cidade do Texas, Connor. Inicialmente, seu plano é ficar apenas por alguns dias. Conforme Sean começa a se interessar pelo time de futebol da escola de Connor, os Warriors, a permanência se prolonga. Ele aceita ajudar a treinar os jovens atletas, mas Connor está um pouco resistente à presença repentina do pai. O que ocorrerá quando Sean for autorizado a voltar ao trabalho? Ele irá se afastar novamente?

A Mão de Deus (2021), Paolo Sorrentino

Fabietto Schisa tem 17 anos e vive em Nápoles, durante os anos 1980. Introspectivo, ele encara os acontecimentos ao seu redor sem muita emoção, até que alguns eventos mudam tudo. Um deles é a ida de Diego Maradona, seu maior ídolo, à sua cidade. Outro, é um acidente trágico envolvendo sua família, que o obriga a amadurecer. O despertar de uma paixão pelo cinema também o ajuda a encontrar um novo sentido para a vida.

Yesterday (2019), Danny Boyle

Jack é um músico que batalha pelo sucesso. Ele toca em cafés e calçadas e é agenciado por Ellie, sua amiga de infância. Jack mora com os pais em Suffolk e está pronto para jogar a toalha, desistindo da carreira malsucedida. Em uma noite, um blecaute de 12 segundos ocorre em todo o planeta e Jack é atropelado por um ônibus. Então, ele desperta em um mundo que nunca ouviu falar dos Beatles. Não há vestígios da banda em nenhum lugar. Quando Jack começa a tocar canções como “Imagine” e “Back in the USSR”, as pessoas ficam em choque com a potência das letras e melodias.