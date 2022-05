6 roteiros para desbravar o melhor do Litoral Norte de São Paulo

Localizados a pouco mais de 100 quilômetros da capital paulista, o Litoral Norte vem se consolidando como uma das regiões mais ricas do país, tanto em belezas naturais, quanto em infraestrutura turística. Formado pelas cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, a região paradisíaca conta com praias, florestas, ilhas, rios e cachoeiras, além de muita história, cultura e gastronomia.

A Região Turística que forma o Circuito Litoral Norte de São Paulo é ideal para um roteiro de carro, seja em família, com amigos ou mesmo sozinho. Com diversas possibilidades dentro de uma única região, é também palco para viagens de diferentes perfis de viajantes.

Recentemente, inclusive, a região ganhou um novo Guia de Rotas Turísticas. Realizado pela Coordenadoria de Turismo da Setur-SP em parceria com o Circuito Litoral Norte de São Paulo, o material virtual reúne 119 atrativos das cinco cidades, incluindo serviço completo com telefone, fotos, horários, site e explicação sobre o roteiro.

A seguir, o Circuito Litoral Norte apresenta seis roteiros turísticos que podem ser desbravados durante o ano inteiro por lá. Confira:

Sol & Mar

Com mais de 200 quilômetros de costa, o Litoral Norte dispensa comentários quando o assunto é roteiro de praia. Suas faixas de areia são cercadas de muito verde e atendem aos diversos perfis de turistas, desde famílias com criança em busca de mar tranquilo, até surfistas e jovens em busca de badalação.

Algumas das faixas de areia que se destacam são: Riviera de São Lourenço e Itaguaré, em Bertioga, Mococa e Cocanha, em Caraguatatuba, Bonete e Castelhanos, em Ilhabela, Juquehy e Maresias, em São Sebastião, e Almada e Maranduba, em Ubatuba.

Gastronômico

O Litoral Norte valoriza a rica gastronomia regional, destacando a Sustentabilidade, com a utilização de insumos encontrados na região, que é cercada pela Mata Atlântica e pelo Oceano Atlântico.

Nessa rota de sabores, os destaques ficam por conta do Restaurante Índia das Ostras, em Bertioga, da Fazenda de Mexilhão de Caraguatatuba, da Fazenda Marinha Cigarras, em São Sebastião, e do Engenho da Toca, em Ilhabela.

Náutico

O Litoral Norte de São Paulo possui uma natureza marinha que proporciona ricas experiências de turismo náutico. Além disso, as cinco cidades que englobam a Região Turística possuem completa estrutura de serviços como marinas, portos de embarque e desembarque e empresas que realizam passeios náuticos, o que comprova um grande potencial a ser explorado pelos visitantes.

Privilegiado pelos recursos naturais que formam ilhas, lagoas, praias escondidas, baías e enseadas, o Litoral Norte conta com atrativos como: passeio de escuna em Bertioga, passeio pelo rio Juqueriquerê, em Caraguatatuba, passeio até o arquipélago de Alcatrazes, em São Sebastião, e passeio de escuna para Castelhanos, em Ilhabela.

Natureza & Aventura

Abrigando boa parte da Mata Atlântica preservada do estado, as cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba contam com trilhas, cachoeiras, rios e muitos outros atrativos naturais que atraem não só os apaixonados por ecoturismo, como também os aventureiros.

Entre as atrações de destaque na região estão: a Trilha das Sete Praias, em Ubatuba, a Barra do Una, em São Sebastião, o Santuário Ecológico Municipal da Ilha das Cabras, em Ilhabela, O parque Estadual da Serra do Mar Núcleo Bertioga e a Ilha do Tamanduá, em Caraguatatuba.

Bem-estar & Espiritualidade

Cada vez mais a espiritualidade está presente nos atuais dias e muitas pessoas optam por viajar para cuidar da saúde física e mental, além de conectar-se na busca por paz de espírito e boas energias.

No destino, há opções para esse tipo de viajante como: o Templo do Ser, em Ilhabela, o espaço Encanto e Curas, em Bertioga, o Santuário Diocesano Santo Antônio, em Caraguatatuba, e o Convento Nossa Senhora do Amparo, em São Sebastião.

História, Cultura e Arte

Percorrer o Litoral Norte de São Paulo também é viajar pela riqueza dos costumes e histórias locais, observando aspectos das diferentes culturas, tradições e sabedoria dos caiçaras que vivem nesta região.

Esse roteiro inclui atrativos como: O Forte de São João, em Bertioga, o Quilombo da Fazenda, em Ubatuba, a Casa Esperança, em São Sebastião, o Polo Cultural Prof Adaly Coelho Passos, em Caraguatatuba, e a Fazenda Engenho d’Água, em Ilhabela.