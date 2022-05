6 séries para assistir com a sua mãe

O mês de maio foi escolhido para homenagear aquela pessoa tão especial: nossas mães. E, nada mais gostoso do que aproveitar não só o mês de maio, mas também os meses seguintes, assistindo uma série divertida e emocionante ao lado de alguém tão especial.

Afinal, além de um momento muito gostoso, esse tipo de atividade também pode ajudar a gerar uma conexão ainda maior entre mães e filhos.

Se você ainda não sabe o que assistir, confira, abaixo, 7 séries para ver com sua mãe:

Gilmore Girls

A história acompanha a vida de Lorelai Gilmore, uma mãe solteira que cria sua filha adolescente Rory, na cidade de Stars Hollow em Connecticut. As duas agem mais como amigas do que mãe e filha, uma relação que Lorelai não teve com sua própria mãe, Emily Gilmore, uma dama da alta sociedade.

Atypical

Quando um adolescente com traços de autismo resolve arrumar uma namorada, sua busca por independência coloca a família toda em uma aventura de autodescoberta.

One Day At The Time

A história acompanha uma família cubano-americana que tenta levar a vida nos EUA e superar o divórcio dos pais. Em sua rotina, eles contam com o apoio e a ajuda de Schneider, filho do dono do edifício que trabalha como síndico do prédio em que vivem.

Modern Family

A série compartilha o dia a dia de três famílias ligadas entre si. Jay Pritchett é um homem mais velho que se casa com a latina Glória, muitos anos mais nova que ele. Os dois vivem com o filho dela, Manny, e convivem diariamente com os filhos do primeiro casamento de Jay: Claire e Mitchell. Ela é uma dona de casa casada com o corretor de imóveis Phil Dunphy e que luta para dar a melhor educação para os filhos Haley, Alex e Luke. Já Mitchell vive um relacionamento com Cameron Tucker, que tem como fruto a filha adotiva Lily.

Bates Motel

Após a misteriosa morte de seu marido, Norma Bates decide começar uma nova vida longe do Arizona, na pequena cidade de White Pine Bay, em Oregon, e leva o filho Norman, de 17 anos, com ela. A família passa a administrar um velho motel abandonado e viver na mansão logo ao lado dele.

This is Us

A história da família Pearson começa em 1979, no dia em que os trigêmeos Jack, Kate e Randall chegam em casa da maternidade. Revelações sobre os pais Jack e Rebecca surgem nos momentos de amor, mas também de dor, e moldam para sempre a vida de todos.