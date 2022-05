7 alimentos que fazem mal à saúde e você não sabia

Uma boa alimentação é fundamental para a saúde, por isso é tão importante conhecermos os alimentos que fazem parte de nossa rotina e, se possível, consultar um profissional da área da nutrição para te ajudar a fazer melhores escolhas.

Pensando em te ajudar nessa primeira etapa em busca de uma alimentação mais consciente, compartilho com você 7 alimentos que fazem mal a saúde e você não sabia:

Margarina

Apesar de estar popularmente presente na mesa da maioria dos brasileiros, a margarina é composta por óleos vegetais hidrogenados que a tornam uma fonte poderosa de gorduras do tipo trans. Portanto, é um alimento que deve ser evitado.

Peito de Peru

O peito de peru é bastante utilizado em sanduíches naturais e lanches saudáveis por conter menor teor de gordura em relação aos outros embutidos. No entanto, especialistas alertam que o alimento se destaca como um dos vilões da saúde, uma vez que tem muito sódio, glicose, açúcar, nitrito e nitrato. Assim como ele, as carnes embutidas e processadas, no geral, fazem bastante mal à saúde.

Produtos enlatados

Muito além do produto em si, precisamos estar atentos à forma em que ele é vendido e consumido. Os produtos enlatados, por exemplo, entram na lista de não-saudáveis devido ao contato com as latas, que contêm um elemento chamado bisfenol e fazem mal ao organismo, podendo, inclusive, alterar os níveis hormonais.

Macarrão instantâneo

O famoso “miojo”, que acaba de ser lançado também na versão doce, é um grande perigo para a saúde. Muito além dos malefícios causados pelos “pózinhos” de tempero, que são cheios de sódio e estabilizantes, para ficar pronto em tão pouco tempo, o macarrão instantâneo é pré-frito, o que significa que ele tem mais calorias e óleo do que o ideal.

Água tônica

Muito popular no preparo de drinks do momento, a água tônica nada mais é do que um refrigerante. Seu gosto mais amargo é explicado pela presença de uma substância chamada quinina, que pode ser prejudicial à saúde se consumida em grande quantidade. Além disso, ela é adoçada com xarope de milho ou açúcar e possui a mesma quantidade de calorias que outros refrigerantes. A versão diet também contém adoçantes artificiais aspartame.

Gelatina

Ao contrário do que muitos pensam, a gelatina não é uma boa opção para o emagrecimento e melhora no aspecto da pele. Podemos observar em seu rótulo que este alimento é composto por uma grande quantidade de açúcar e corantes. Nas opções diet e zero, por exemplo, encontramos maltodextrina, adoçantes e corantes que fazem mal para a saúde. Além disso, nem mesmo o colágeno da gelatina ajuda na saúde, uma vez que em 120g de gelatina estão presentes, no máximo, 2g de colágeno, enquanto o ideal é consumir cerca de 9g da substância por dia para que os benefícios sejam visíveis.

Pães brancos

E para fechar nossa lista, estão os pães brancos. Presentes na alimentação de grande parte das pessoas, o pãozinho não é tão inocente assim. Como são feitos com farinha de trigo branca, estes pães têm poucos nutrientes e não trazem benefícios à saúde. Portanto, sempre que possível prefira as versões integrais.

Por fim, é importante ressaltar que você não precisa excluir radicalmente estes produtos de sua rotina. Mas, sempre que possível, é muito válido reduzir a frequência de consumo e optar por opções mais saudáveis.