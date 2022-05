À procura de dinheiro, usuário de drogas incendeia carro da ex-mulher

Um homem de 24 anos ateou fogo ao carro da ex-mulher, de 21, porque queria invadir a casa dela para roubar. De acordo com a vítima, que preferiu não se identificar, os problemas ficaram ainda piores depois da separação, porque o suspeito – que é usuário de drogas –, tenta invadir o imóvel para pegar objetos e vender.

A mulher, que é vendedora de semi-joias, conta que o ex-marido também exige dinheiro para comprar entorpecentes. Ela contou que o homem já pegou dela cerca de R$ 30 mil. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (29), no bairro Icaivera, em Contagem, na Região Metropolitana da capital mineira.

‘”Nunca tive paz. Enquanto estávamos juntos, ele me roubava, furtava minhas joias e dinheiro. Separei dele por não suportar mais, porque ele invadia minha casa e levava tudo o que podia. Já fiz mais de dez boletins de ocorrência”, contou a vítima.

A Polícia Militar recebeu informações via 190 e foi ao local. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acionamento foi por volta das 2h40 da madrugada. Quando eles chegaram, o carro estava completamente tomado pelo fogo. Foi preciso usar cerca de 1.500 litros de água para eliminar as chamas. Os dois são pais de uma criança de quatro anos de idade. Ninguém ficou ferido. A perícia da Polícia Civil foi acionada e, até o momento, o homem não foi preso.