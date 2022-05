A rifa tucana

O ex-governador de São Paulo, João Dória, está sendo rifado pelo próprio partido, o PSDB, que busca construir com o MDB e o Cidadania a tão sonhada “terceira via” para as eleições desse ano. A trinca partidária definiu o nome da Senadora emedebista Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, como candidata ao Planalto. O problema é que o nome de Dória foi aprovado em prévias dentro do PSDB, em que os filiados da legenda o escolheram como candidato e ele tem, por isso, batido o pé, qual criança birrenta, para manter a candidatura.

Dória usou toda a máquina do governo paulista para vencer essa prévia e, como consequência, sequer tem a simpatia dos filiados que o escolheram. Dentro do tucanato, ele parece ser o “candidato de si mesmo”. Não é sem razão! Não cumpriu a promessa que fez aos paulistanos de ficar no cargo de prefeito para o qual foi eleito em 2016, disputando o governo paulista em 2018. Nessa eleição, traiu o então companheiro Geraldo Alckmin nas eleições de 2018, abandonando-o e emprestando apoio a Jair Bolsonaro, ainda no primeiro turno. Chegou mesmo a alcunhar-se de “Bolsodória”. Logo depois, ambicionando já o pleito de 2022, rompeu com o já Presidente Bolsonaro, passando a fazer-lhe oposição.

Dória anteviu sua perda de prestígio dentro do partido. Aos 2 de abril desse ano, data limite para sua desincompatibilização do cargo de governador de São Paulo para poder disputar a eleição para presidente do Brasil, ele ameaçou não renunciar e disputar a reeleição como governador. Condicionou a renúncia a uma declaração por escrito do PSDB de que ele seria o candidato da sigla. O presidente tucano, Bruno Araújo, apareceu com a tal carta de compromisso e Dória renunciou.

Só que Bruno Araújo está “minando” essa candidatura mesmo antes das prévias. Tanto que definiu critério de votação que não favorecia a Dória. Pela primeira vez na história das prévias do PSDB o voto dos parlamentares eleitos tinha peso maior que os filiados comuns. E mais! O presidente tucano contratou uma instituição para o desenvolvimento de um aplicativo para a votação dos filiados sediada em Pelotas-RS, reduto eleitoral de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e preferido de Araújo naquelas prévias.

Mesmo com relatórios que apontavam inconsistências no tal aplicativo, Araújo determinou que a votação se desse por aquele meio eletrônico e foi um fisco colossal para o partido, que precisou inventar outros meios para que as prévias acontecessem de fato.

Bom, depois do compromisso assumido com Dória de que ele seria o candidato do partido, “vazou” um áudio de uma fala de Araújo por ele dada em jantar acontecido em Abril, onde disse abertamente que o PSDB não teria candidato própria em 2022. O ato foi interpretado como traição por João Dória, que, ato contínuo, fastou Araújo da coordenação da campanha. Sobre isto, ele tuitou: “Ufa. Comando que nunca fiz questão de exercer”.

E no encontro de ontem, em que o nome de Simone Tebet foi escolhido para representar a coligação de PSDB, Cidadania e MDB, Araújo avaliou que, embora o nome da senadora apareça em último lugar nas pesquisas, ela teria menor rejeição que Dória e, por isso, se mostraria mais viável. Quando foi que menor rejeição passou a ser critério para a escolha do candidato? Se apresentarem o meu nome como candidato à presidência da República, provavelmente não terei qualquer rejeição: ninguém me conhece Brasil afora! Simone Tebet tem menor rejeição por isso. Ela não tem a mesma visibilidade de um governador de São Paulo. Mas isso não interessa a Bruno Araújo. O que ele quer mesmo é rifar o João Dória. Alguém quer comprar um número? São 45 reais. Alguém? É, ninguém quer. Vai que ganha, né!?

Ontem, falei do Moro; hoje, do Dória. Amanhã, escreverei do Ciro. E nada de “terceira via” até aqui. Até lá!